Ma vi ricordate Nicole Minetti? Dopo Ruby, il Bunga Bunga e i processi con Berlusconi torna in tv. Ecco come e dove

Nicole ora ha 39 anni e da tempo ha lasciato l’Italia, ci dicono si muova tra Ibiza, Montecarlo e Miami, seguendo le rotte d’affari e lavoro del suo compagno Giuseppe Cipriani. Una storia d’amore già svelata da Novella 2000 nel 2012, ci confessano che prosegue a gonfie vele. Giuseppe Cipriani, 55 anni, è il discendente di una delle più importanti e rispettabili dinastie della ristorazione e degli alberghi di lusso nel mondo, ricordiamo dall’Harry’s Bar di Venezia, al Cipriani e La locanda Cipriani del Torcello sempre a Venezia; per di più la coppia è allietata da un bambino stupendo di 6 anni, la famiglia vive felicemente in giro per il mondo, sempre lontano da riflettori e chiacchiericci. Ci dicono che ora (per Pasqua) Nicole sia in vacanza in Uruguay a Punta del Este. Altra notizia, tra pochi giorni (a metà aprile) Nicole sarà di nuovo in Italia e da Casa Cipriani a Milano, l’esclusivo club a Palestro che è solita frequentare, c’è già una lunga fila di chi in tv conta pronta ad intervistarla. Due i format tv, uno dei quali popolarissimo proprio in questi giorni, che pare stia facendo di tutto per averla come ospite, una notizia che secondo gli addetti ai lavori è orami più che certa.