Brignone totale: da Jannik Sinner a Sofia Goggia, ecco le bombe della campionessa in versione brigadiere prima di partire per le finali di Sun Valley

In studio, Brignone si concede un momento per respirare e ripercorrere un’annata straordinaria. “È stata una stagione emozionante, talmente fuori di testa che non so neanche io come descriverla. Vincere a casa mia è stato ancora più bello”. Ma dietro ai successi c’è sempre una questione di fiducia e controllo. Lo sci è uno sport in cui il rischio è costante, e chi osa di più vince. Ma osare senza controllo può diventare un boomerang. “Il nostro sport è pericoloso, serve fiducia. Io sono un po’ maniaca del controllo, cerco di andare al mio limite e di alzarlo, ma senza andare oltre. Devo sempre sapere cosa sto facendo. E in questo momento mi fido, anche nelle condizioni difficili in cui altri magari fanno più fatica”. Poi arriva il tema inevitabile: Sofia Goggia. Le due hanno convissuto per anni tra rivalità e ammirazione reciproca, spinte dal desiderio di primeggiare e da personalità opposte. Brignone non nasconde il proprio approccio: “Ognuno vive le rivalità in modo diverso. Io punto sempre al mio massimo. Le mie avversarie non hanno nazionalità, ma avere persone in squadra che vanno forte aiuta a far crescere il livello”.