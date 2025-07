Finale di Wimbledon, ma Alcaraz ha paura di Sinner dopo la partita con Djokovic? PARLA CARLOS: “Jannik? Quella partita mi ha sorpreso perché…”. Poi sul match e le incognite…

Carlos Alcaraz non ha voluto perdersi lo spettacolo. Dopo aver superato Taylor Fritz in tre set e conquistato la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, lo spagnolo si è trattenuto sull’erba dell’All England Club per assistere da vicino all’altra semifinale: quella tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un match attesissimo, risolto in poco più di due ore dall’azzurro, che ha liquidato il sette volte campione del torneo con un’autorità e una solidità sorprendenti. E Alcaraz, seduto in tribuna a pochi metri dal campo, non è rimasto indifferente: “Beh, sì, quella partita mi ha sorpreso un po’”, ha ammesso in conferenza stampa. “Vincere contro Novak è una delle sfide più difficili in assoluto. E farlo in modo netto è ancora più difficile. Ma il livello a cui sta giocando Jannik è altissimo, come sempre”. E ora la finale che il mondo del tennis aspettava da settimane è finalmente realtà: Alcaraz contro Sinner, ancora una volta. La replica della finale del Roland Garros, ma su un campo completamente diverso. Eppure, la posta in palio è la stessa.