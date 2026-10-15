L’enorme rispetto e la coreografia degli ultras della curva Sud per l'imperatore Mourinho: “Per il mondo Special, per Roma immortale: ave Mou”. E l’allenatore del Real fa il dito medio a fine partita

La curva Sud non dimentica. Nella notte della seconda giornata di Champions League, la Roma ha perso 4 a 3, dominando per lunghi tratti, contro il Real Madrid di José Mourinho, che nel recupero ha segnato il gol decisivo con Antonio Rudiger al novantesimo, in pieno stile Special One. Così come è mourinhiano il dito medio rivolto al pubblico, contraltare agonistico del saluto di inizio partita. Gli ultras giallorossi, infatti, hanno salutato l’ex allenatore con una coreografia: l’immagine di Mourinho con la Conference League del 2022 alzata a Tirana. E diversi striscioni: “Chi porta gloria a Roma, Roma lo onorerà per sempre. Oggi le tue mani consacrano le spolia opima (le armi del generale nemico) e il popolo ti tributa la gloria eterna”. L’allenatore avversario, oggi al Real, saluta la sua gente. Poi la partita va come va, la Roma è superiore, Donyell Malen dopo il rosso in campionato contro il Como segna due gol, tutti sono al massimo. Ma il Madrid la riprende, e alla fine porta a casa i tre punti. Siamo comunque alla fase campionato di questa Champions e l’epicità non è quella delle gare a eliminazione diretta, in fondo va bene così.