La verità è che il caso di doping scatenato da Sinner ha tolto il sonno ai tennisti. Dopo Sonego, ora anche Medvedev si è lasciato andare: “Datemi del paranoico, però…”

Daniil Medvedev esce di scena al secondo turno del Miami Open, battuto da Jaume Munar, e con lui sprofondano anche le residue certezze che restavano dopo un avvio di stagione complicato. Due anni fa era in vetta al mondo, in un tennis ancora privo della deflagrazione-Sinner, oggi è fuori dalla top 10, appesantito da risultati deludenti, da una condizione ballerina e da una tensione crescente che lo consuma anche fuori dal campo. Una tensione che ha un nome preciso: paura. Non della sconfitta, non del pubblico, ma di ciò che assume. “Ditemi pure che sono paranoico, forse spaventato”, ha detto in un’intervista a The National News, spiegando quanto l’uso di integratori perfettamente legali lo metta in agitazione. “Nella vita di tutti i giorni, quando sei malato magari mandi giù un paracetamolo e stai meglio. Nel tennis, quando ti ammali e hai un match il giorno dopo, provi a prendere vitamina C, vitamina D, vitamina B, tutto ciò che può aiutarti a recuperare. Ma non si sa mai cosa può succedere, perché non puoi mai sapere veramente se quello che stai assumendo è contaminato. E questa cosa mi fa paura, visto che oggi morirei in campo se non prendessi integratori”.