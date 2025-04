PASSIONE CE VOLE! Il calcio muove miliardi, voi però preparatevi a lavorare gratis per la Supercoppa europea a Udine organizzata da UEFA e FIGC

Per arrivare pronti a questo compito dovranno ovviamente seguire dei corsi di formazione a Udine, ed essere disponibili dal 3 al 14 agosto (anche se per alcuni ruoli sarà sufficiente una disponibilità nel giorno della partita e al massimo in quello precedente). Dovranno ovviamente lavorare, e non potranno godersi lo spettacolo in campo, e com’è chiaro non riceveranno alcun compenso. Non solo, perché l’organizzazione non coprirà neppure le spese di trasferimento e alloggio per chi proviene da fuori città, ma solo i pasti nei giorni dell’evento e gli spostamenti coi mezzi pubblici interni a Udine.

In “ringraziamento per il loro contributo”, si legge sul bando, i prodi volontari riceveranno alcuni “benefit”: una divisa realizzata da Adidas, un’assicurazione e alcuni imprecisati “gifts”, oltre a cose già citate come pasti e trasporto urbano gratuiti. E, ovviamente, l’irrinunciabile opportunità di “vivere un’esperienza unica e indimenticabile” che avvicini “al mondo del calcio e del volontariato sportivo tutti i partecipanti”.

Il volontariato è una bellissima cosa, e questo settore sta affrontando sfide molto difficili negli ultimi tempi, ma è necessario rendersi conto di un fatto poco discutibile: la Supercoppa europea non è un evento di volontariato. L’edizione dell’anno scorso, disputatasi a Varsavia tra Real Madrid e Atalanta, ha esaurito i 48.000 biglietti messi in vendita al pubblico a un prezzo tra 30 e 130 euro: significa che l’anno scorso la Supercoppa, contando solo la vendita degli ingressi (escludendo quindi gli sponsor, che rappresentano il grosso degli introiti) deve aver guadagnato tra 1,4 e 6,2 milioni di euro.