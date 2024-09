Sinner in finale agli Us Open contro Fritz. Bottazzi: “Ecco perché Jannik è come Galileo Galilei. E tra Djokovic, Borg e Connors...”

Curiosamente, in quel testo si osserva come le orbite planetarie siano illustrate anche attraverso il gioco della Pallacorda, autentico indiscutibile antesignano del tennis. “E di qui nasce la soluzione di quell’effetto che i giocatori di Pallacorda più esperti fanno a lor vantaggio, cioè d’ingannar l’avversario col trinciar la palla, cioè rimetterla con la racchetta obliqua, in modo che ella acquisti una vertigine in se stessa contraria al moto del proietto”.

In tal maniera, Galileo rileva i segreti delle rotazioni oggi note come back-spin, dove la palla rimandata in avanti verso il campo opposto vola in aria girando all’indietro.

“Dal che ne seguita che, nell’arrivare in terra, il balzo che andrebbe verso l’avversario resta come morto, la palla si schiaccia a terra e rompe il tempo della rimessa”.

Principi universali, validi nel passato così come nel presente in cui il futuro è già annunciato.

Se le vie del Signore sono infinite, quelle capaci di riflettere sconfinati orizzonti possono trovarsi in molti posti e dimensioni diversi. Del resto, quando si affronta la madre di tutte le partite, timori e insicurezze possono sabotare qualsiasi intento, anche quello di un formidabile agonista così come quello di uno straordinario scienziato.

Occorre allontanare la subdola traditrice: quella regressione cognitiva in grado di ridurre in polvere anche il più alto sapere, trasformando il più preparato e ardito combattente in un fanciullo sprovveduto. Questa è la parte oscura della partita, una e sempre diversa, a suo modo metafora della vita. Cosi in quella di ciascun singolo tennista la palla non potrà mai essere colpita due volte alla stessa maniera, nel medesimo preciso punto del tempo e dello spazio. In breve, ciò che essenzialmente conta non è la forma del gesto, ma il tempo sulla palla abbinato alle caratteristiche psicologiche, senso percettive, coordinative e fisiche individuali. Per queste semplici ragioni ogni racchetta è da sempre unica e irripetibile, e interpreta con modalità distinte sia l’azione tecnica, sia il gioco. Nessun tennista colpisce la palla esattamente come un altro. Un fatto noto e universale, e quindi fatto proprio da Jannik Sinner, per rappresentare scenicamente un nuovo tennis, grazie all’ausilio di materiali tecnologici innovativi. Un’evoluzione ancora in corso, accompagnata da una squadra d’eccellenza costruita intorno a competenze specifiche, aperte a quei principi di osservazione, analisi, sperimentazione e deduzione, introdotti proprio da Galileo.