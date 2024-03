Abbiamo intervistato Dio e gli abbiamo chiesto di Musk che si fa di Ketamina e quali droghe dovrebbero usare Meloni, Salvini, Putin e chiaramente, Papa Francesco

Musk è stato addirittura invitato ad Atreju per la festa di Fratelli d'Italia, cosa hai pensato quando hai sentito ciò che ha detto sulla keta? In molti si sono scandalizzati, ma tempo fa al podcast di Joe Rogan aveva fumato una canna in diretta. E più di una volta ha elencato tutte le sostanze che assume, dalla cocaina all'lsd, sembrerebbe un super tossico. Debunking di Musk: la ketamina serve a un imprenditore? Dipende. È difficile per noi capire veramente che problema abbia Musk, si è detto che forse è autistico, Asperger, non si sa, quindi più che delle droghe avrebbe bisogno di uno psicologo, forse di uno psichiatra, ma insomma di una terapia seria. Si scherza troppo sulla salute di questo personaggio importante e influentissimo, invece che stare qui a fargli il gossip su cosa prende e cosa no, andrebbe preso un po' più seriamente. Ti ricorda qualcuno? È accostabile a Marco Aurelio, il grande imperatore, solo che i suoi problemi più che mentali forse erano cardiaci: è famoso come filosofo stoico ma era ipocondriaco, aveva l'ansia, i dolori al petto e per curarli prendeva questo beverone all'oppio, la teriàca. Funzionava, si faceva delle grandi dormite. Tra gli scienziati invece? Il neuroscienziato John Cunningham Lilly, che non è famosissimo, però lui negli anni 50/60 sperimentava con i cervelli, lo chiamava la NASA per parlare coi delfini e prendeva un po’ troppa ketamina, insomma aveva delle cose in comune con Musk, oltretutto anche lui aveva un sacco di soldi (di famiglia) e attirava finanziamenti incredibili. Era un visionario. È quello che ha inventato la camera di deprivazione sensoriale, lui la chiamava semplicemente vasca di isolamento, isolation tank. Si immergeva in questa vasca dove stava al buio in una stanza insonorizzata, galleggiando sull'acqua in modo da avere visioni particolari, e prendeva l’lsd. Poi dall'lsd è passato alla ketamina, proprio come Elon. Comunque va detta una cosa: la ketamina non è una droga, è un anestetico dissociativo, ossia ti “scollega” il cervello così da non farti più provare dolore. Può anche darti allucinazioni, ma dipende anche dalla dose. È tutta una questione di dosaggio. Esatto. Lilly ne ha abusato, è uscito di testa, speriamo che Musk non faccia questa fine, sia per la sua salute, sia perché Twitter (X) mi serve.