Aldo Grasso smonta Valditara sulla scuola e il digitale? “Imparare le poesie a memoria non risolve il problema”. Niente cellulari in classe? “Non si vieta ciò che va compreso”. E lancia l’allarme sul futuro dell'istruzione

La posizione di Grasso si inserisce in un dibattito più ampio sulle nuove dichiarazioni del ministro che vede contrapposti sostenitori del “detox digitale” nelle aule scolastiche e chi invece propugna un approccio educativo più inclusivo verso le nuove tecnologie. Il critico televisivo, che ha sempre dimostrato una particolare sensibilità verso i cambiamenti del panorama mediatico, non nasconde la sua contrarietà a soluzioni che sembra considerare troppo semplici. “La didattica dovrebbe guardare avanti, imparare le poesie a memoria non risolve il problema”, perché esiste una nuova grammatica da studiare. “Non si vieta ciò che va compreso”, conclude Grasso, e con queste parole, sembra lanciare una sfida al sistema educativo italiano, ai genitori, alle figure che affiancano i ragazzi: quella di trasformarsi a guida nel complesso rapporto tra le nuove generazioni e la rivoluzione digitale.