Era il 14 di agosto del 2018. La vigilia di Ferragosto. Tempo di vacanze, per quasi tutti gli italiani. Genova, snodo turistico fondamentale, per chi vive nel Nord Ovest e si muove in macchina. Se ripensiamo a quel giorno, abbiamo tutti in mente la foto irreale di quel camioncino verde e blu della Basko, fermo, immobile, sull'orlo del precipizio. Quell'immagine era il simbolo liminale di una tragedia indescrivibile. Il confine tra esistenza e inesistenza, reso ancora più tangibile dalla quotidianità, spensierata o meno, in cui il crollo del Ponte Morandi si inseriva. Molti di noi saranno sicuramente passati per quel ponte, tappa obbligata per chi da Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta si recava verso il Levante, la Toscana o il sud-est italiano. Ma, abbandonando ogni forma di retorica, perché siamo tornati su quell'immagine proprio oggi, in un periodo di pioggia e cicloni, quando siamo così lontani dall'estate? Il motivo è che, se quell'immagine del camion è indissolubilmente legata alla tragedia del Ponte Morandi, la tragedia del Ponte Morandi, a sua volta, è inevitabilmente vincolata al cognome Benetton, e sul Corriere della Sera è uscita da poco un'intervista ad Alessandro, che fa parte della famiglia veneta diventata famosa per i capi di abbigliamento e per le pubblicità di Oliviero Toscani. Nel corso dell'intervista, Alessandro Benetton torna sul caso Morandi, ribadendo che prova tutt'ora un profondo dolore, e rinnovando le proprie scuse personali a tutti i famigliari delle persone coinvolte. Sempre parlando del Viadotto Polcevera, Benetton dice che lui all'epoca dei fatti consigliò immediatamente di chiedere scusa - come se ci fosse bisogno di consigliarlo, data l'entità della tragedia. Scuse che, peraltro, non arrivarono né dall'azienda né dalla famiglia. "Ognuno di noi è quello che fa quando gli capitano le cose che non si aspetta", dice, ma senza addentrarci nelle implicazioni filosofiche di questa massima, osserviamo che, più avanti, ricorda di "essere sempre stato fuori dall’attività di famiglia a parte la parentesi in Benetton abbigliamento. Ero in California a fare surf con mio figlio. Esco dall’acqua, apro i social e, senza sapere cos’era successo, trovo messaggi tipo: spero che tuo figlio se lo mangino gli squali. Oltre all’immenso dolore umano per la perdita di tante vite e per tante famiglie rimaste senza casa". Sostanzialmente, se ne tira fuori, aggiungendo anche che "Su Atlantia, che controllava Autostrade, non posso dire nulla perché Edizione deteneva solo il 30 per cento e nel Cda sedeva un solo Benetton". Quello che poteva fare, l'aveva fatto, a suo dire. Ma le scuse, per definizione, arrivano soltanto in caso di responsabilità, e se Alessandro Benetton, ancora oggi, ha sentito di doverle presentare nuovamente, quali responsabilità gli si possono imputare davvero? Prima di rispondere limitiamoci a osservare, così en passant, che l'intervista sul Corriere della Sera è stata soggetta a una variazione sul titolo, dal mattino al pomeriggio. Il primo titolo con cui è uscita era relativo alle scuse sul Ponte Morandi. Dopo qualche ora, il titolo ha virato sull'essere padre di tre figli. Significativo? Forse, ma torniamo sulle responsabilità.