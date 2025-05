Benetton, ma che caz*o succede con l'eredità? Luciano blinda Ricerca: perché il figlio Brando è tagliato fuori dalla successione della Dinasty? Alessandro si mangia tutto? E perché Rocco ha votato contro?

Il potere operativo resta saldamente nelle mani degli altri quattro figli. Le azioni “A”, detenute in maggioranza da Alessandro Benetton, danno accesso a presidenza e amministrazione delegata. Le azioni “B” permettono solo di nominare due consiglieri. La novità è questa: per evitare qualsiasi scossone futuro, lo statuto introduce anche le azioni “A-plus”, dotate di triplo voto, che scattano in automatico se le quote di controllo vengono trasferite tra i detentori di maggioranza. Una mossa, si capisce, volta a rafforzare ancora di più il ruolo di Alessandro, già presidente esecutivo di Edizione e figura-chiave del gruppo. Come in ogni ingente spartizione ereditaria, qualcuno non è d'accordo. Rocco non ci sta: “Questa riforma penalizza i miei diritti.” Rocco Benetton, quarto dei fratelli, ha votato contro la riforma dello statuto. Nella verbalizzazione dell’assemblea del 15 aprile, infatti, ha espresso il suo dissenso, definendo le modifiche “pregiudizievoli” per i suoi diritti. Secondo quanto previsto, potrebbe persino uscire dalla società chiedendo la liquidazione delle sue quote. Il valore? Tenuto segreto ma già stimato, con una perizia firmata dal professor Gabriele Villa, economista e consigliere d’amministrazione di Unicredit. Sicuramente non sono noccioline.