Crisi della dinasty Benetton: dove non potè il ponte Morandi potrà l'azienda agricola? L'operaio morto e il processo in atto, la guerra del latte, la celebrazione sui giornali e i contatti con la politica: altro colpo all'impero?

La realtà, però, non è tutta mucche e mandorli, per non dire rose e fiori. Risale all'inizio del 2024 il caso di una morte bianca in azienda: un operaio schiacciato da una gru. Come riportano le cronache locali, la Procura di Civitavecchia ha chiesto il rinvio a giudizio per tre dirigenti della Maccarese Spa, azienda agricola del gruppo Benetton con sede a Fiumicino, in relazione alla morte di Edoardo Serafini, un operaio romano di 29 anni. L'incidente è avvenuto il 24 gennaio 2024 durante un intervento di manutenzione su una gru Benelli montata su un autocarro Iveco. Serafini, mentre eseguiva lo smontaggio della gru, è stato travolto dalla stessa, subendo un trauma toracico e addominale da schiacciamento che ne ha causato il decesso. Il problema è che le indagini avrebbero evidenziato gravi violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. In particolare, a Serafini sarebbe stato affidato un compito complesso e pericoloso per il quale non possedeva le competenze necessarie. L'attività non sarebbe stata prevista né regolamentata dalle procedure aziendali, e richiedeva personale specificamente qualificato. Inoltre, Serafini non sarebbe nemmeno stato dotato delle attrezzature idonee per svolgere il lavoro in sicurezza. Sembrerebbe una situazione di grave negligenza, tanto che il Pubblico Ministero ha accusato i tre imputati di omicidio colposo con l'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. In particolare, l'amministratore delegato Claudio Destro è accusato di aver redatto un Documento di Valutazione dei Rischi che non considerava le specifiche attività di manutenzione delle gru, omettendo le procedure di sicurezza necessarie. Il dirigente Carlo Tomasetto è ritenuto responsabile per aver assegnato a Serafini compiti per i quali non era formato, senza fornire le attrezzature adeguate e ignorando le istruzioni del fabbricante. Il preposto Simone Sebastiano è accusato di non aver interrotto l'attività pericolosa nonostante le evidenti condizioni di rischio. I familiari di Serafini hanno avviato azioni legali per ottenere giustizia e risarcimento. Nonostante le richieste, l'assicurazione Helvetia avrebbe negato il risarcimento, sostenendo che le mansioni svolte da Serafini non rientravano nel rischio assicurato. Pertanto, le parti offese si costituiranno parte civile all'udienza preliminare fissata per il 16 aprile 2025 al Tribunale di Civitavecchia, auspicando una condanna adeguata e l'assunzione di responsabilità da parte dell'azienda. Grano, grana, ma anche grane: chissà come ne usciranno i Benetton.