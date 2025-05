Caso Equalize, ma cosa c’entra Rosario Barbaro nell’inchiesta? L’ex pentito della ‘ndrangheta ci invia una lettera: “Smentisco tutto ciò che è riportato dal Fatto Quotidiano”. Ma a cosa si riferisce?

Un’altra faccia di Milano, in cui diventa difficile distinguere i buoni dai cattivi. È quella che sta emergendo da tutte le indagini della Procura. C’è l’inchiesta Doppia Curva che ha azzerato le curve di Milan e Inter. Uno specchio della città e di come certa criminalità si mescola con un’altra, più pericolosa. Poi c’è il caso della società Equalize, su cui la Procura sta svolgendo un’indagine. Equalize avrebbe violato sistematicamente le banche dati statali per acquisire informazioni riservate su diverse persone. Ci sono politici, imprenditori, si è parlato anche di rapporti con il Mossad. Milano bene e Milano male che si mischiano. Le due inchieste per esempio sono legate da un nome, che ritorna in entrambe le vicende. Quello di una potente famiglia mafiosa: i Barbaro. Tra i nomi che sono circolati nell'inchiesta Equalize infatti c’è anche quello di Rosario Barbaro, detto Rosi. Il direttore di MOW, Moreno Pisto, lo ha intervistato (un estratto è andato in onda in una puntata de Lo Stato delle cose, il resto sarà pubblicato prossimamente). In relazione all’inchiesta Equalize è Davide Milosa a citarlo. Lo fa in due articoli usciti su Il Fatto Quotidiano. Barbaro ci ha contattato per smentire quanto sostenuto dal giornalista. Pubblichiamo le sue dichiarazioni per come ci sono pervenute. Ma prima ricapitoliamo quello che è successo nel caso Equalize.