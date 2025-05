Caso Gintoneria nel settore degli hotel? Lingotti d'oro, macchine di lusso, festini a luci rosse e “sciabolate” dai tetti: la vita al limite della famiglia Agostini

Come riporta il Corriere, le indagini hanno tirato in mezzo una settantina di persone: reati contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Un maxi sequestro da 12 milioni di euro. Secondo la Procura, a capo dell'organizzazione ci sarebbe stato il sessantanovenne Claudio Agostini. Sotto ci sarebbero stati i figli Alessio e Gabriele, 42 e 39 anni. L'uomo, ben più anziano di Lacerenza, avrebbe gestito personalmente i traffici degni di Pablo Escobar. Nondimeno, aveva già un curriculum criminalmente eccelso, con delle condanne per violenza sessuale e circonvenzione di incapace. Nel frattempo, il figlio Gabriele faceva il Davidone in versione après-ski. Video in cui sciabolava sul tetto dell'hotel, in cui flexava tra Porsche, Ferrari, partite del Milan, spritzini in quota e quant'altro. Ironia della sorte, tra una festa e l'altra è stato pizzicato proprio il giorno del suo compleanno. Gabriele Agostini aveva in gestione lo Chalet Tower Pub di Andalo, oggi sotto sequestro, il quale sarebbe stato utilizzato come base di smercio. Secondo le accuse, il rampollo della famiglia di albergatori avrebbe trasformato 65mila euro in lingotti d'oro in un giorno solo, mentre in un'intercettazione si faceva riferimento a un altro carico da 120mila euro, da cui le accuse di riciclaggio. Più che un pub, sembrava la Casa di Carta.