Non si parla più di Gintoneria e del caso Lacerenza? Lo fa Giletti a “Lo Stato delle cose” con due “testimoni”. E le interviste esclusive a Fedez e Tony Effe...

A Lo Stato delle cose su Rai 3, Massimo Giletti torna sul caso Gintoneria con due testimoni della Milano notturna che aveva come protagonista Davide Lacerenza. Si parla anche di Tony Effe, indagato per rissa, con interviste esclusive a lui e a Fedez. Continua l'inchiesta “Zero Titoli” sulle lauree false gestite, pare, da un’associazione a delinquere. Michele Santoro interviene sul futuro della Chiesa dopo papa Francesco e sulla guerra in Ucraina alla luce dell'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. In politica, Giovanni Donzelli e Maria Elena Boschi si sfidano su attualità e ruolo internazionale di Giorgia Meloni. Infine, Vladimir Luxuria e Francesco Storace si confrontano sulle posizioni di Papa Francesco su migranti, donne e diritti lgbtqi+

Cosa succedeva nelle notti di Milano alla Gintoneria? Certe cose, anche prima dell’inchiesta e lo scoppio dello scandalo, si sapevano. Era Davide Lacerenza che le faceva vedere sui social. Ora il “re di Milano” è ai domiciliari, con la gente e i fan che lo salutano dalla finestra. Lo Stato delle cose lunedì 28 aprile su Rai 3 ritorna sul caso, con l’intervista di due persone che hanno frequentato assiduamente il locale di Lacerenza. E sempre da Massimo Giletti si è parlato spesso di rapper e dei loro rapporti con personaggi al limite. Stavolta il protagonista è Tony Effe, indagato per rissa aggravata dopo i fatti avvenuti in un locale della Costa Smeralda nell’agosto 2023. Gli inviati di Rai 3 hanno intervistato l’autore di Sesso e samba e il suo “rivale”, Fedez, già citato diverse volte in trasmissione per altri motivi, su tutti l’inchiesta ultras.