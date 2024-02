Difendiamoci dagli influencer: perché nelle scuole non ci si occupa di demenza digitale?

Ha ragione Moreno Pisto quando dice che non abbiamo capito un caz*o. Qui la polemica impazza e tutti stanno dietro alla caduta degli dèi obnubilati da questo reality della demenza generale. Lo comprendo: c'è così poco in tv. Da Chiara Ferragni a Fedez, fino ad arrivare a Selvaggia Lucarelli e quel suo ragazzo che si occupa di soffritti e lo fa in Rai... Ah, sì, Lorenzo Biagiarelli. Nemmeno entro in merito alle caga*e che ha scritto pensando di aprirci a chissà quale verità: la rete è piena di roba fake e il soggetto si è pure preso la briga di telefonare a una signora che cerca di barcamenarsi in questo mondo assurdo come meglio può. Solo questo basterebbe per metterlo alla porta della tv di Stato. Lasciamo stare. In questo momento ci sono le indagini in corso e nei prossimi giorni capiremo se la signora del ristorante - Giovanna Pedretti - si è suicidata. Successivamente capiremo le motivazioni di questo gesto. Se mai dovesse essere che la signora si è tolta la vita per paura di finire dentro un caso mediatico ingestibile è evidente che siamo davanti a un allarme sociale che la politica dovrebbe tenere in seria considerazione e legiferare al più presto. Invece che occuparsi dell'orgoglio italiano sarebbe bene dedicare una commissione per la demenza digitale. Ci rendiamo conto che abbiamo gente che si fa i video mentre viene scorticata viva? Gente che cade dai palazzi per farsi un selfie e, viceversa, gente che ostenta vite che non ha, recensioni che non riceve e ancora peggio gente che usa il proprio potere mediatico per schiacciare le vite altrui? Tutto questo si trasforma in un pantano di emozioni che si pagano anche con la morte.