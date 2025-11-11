Esclusi dalla conferenza sulle droghe e bloccati dai poliziotti. In Italia c’è ancora chi non si arrende alla criminalizzazione della cannabis: intervista ad Antonella Soldo di Meglio Legale

Antonella Solda, avete ricevuto delle spiegazioni?

No, nulla di nulla. Generici problemi di sicurezza che mi sono stati riferiti da funzionari dell'ufficio stampa. Quando ho telefonato all'ufficio dell'ispettorato di Palazzo Chigi mi hanno detto che non potevano fornirmi informazioni al telefono e che mi avrebbero richiamato, cosa che non è avvenuta.

Invece nei confronti delle forze dell'ordine avete intenzione di andare per vie legali?

Ne stiamo parlando con i nostri avvocati. A me non interessa ingaggiare battaglia contro le forze dell'ordine, sia chiaro. La cosa che mi ha lasciata molto amareggiata è stata la consapevolezza che l’apparato fosse già pronto: i funzionari di Palazzo Chigi, l’ufficio stampa, la Digos. La Digos quando siamo andate via ci ha scortate per un chilometro, ci siamo sedute in un bar a prendere un caffè e loro ancora erano lì a controllarci. Io non me la prendo con loro, bensì con chi ha dato l'ordine di non tutelare la sicurezza, ma reprimere il dissenso. Non sono schedata, sono una persona che fa politica da vent'anni, che ha organizzato centinaia di manifestazioni, proposte di legge, sit-in, flash mob. In tutte queste iniziative non c'è mai stato uno scontro, un ferito o una violenza di qualsiasi tipo.

Già nelle scorse settimane, quando c’era stata una sequenza di manifestazioni pro Palestina e sciopri, era stato denunciato un eccesso nell’uso della forza.

Credo che il problema sia proprio la capacità di gestione dell'ordine pubblico. Noi per esempio avevamo indosso quei costumi, ma se tu mi stringi all'interno non mi fai respirare. E infatti mi è mancata l'aria. Potevano fare un cordone sotto la conferenza, invece hanno deciso di braccarci in maniera pericolosa. In quel momento ho un po' perso la calma, perché mi è sembrato assurdo quel dispiegamento. Cosa sarebbe successo se avessimo fatto una foto? Avremmo messo in pericolo le istituzioni? Eravamo davvero in quattro, oltretutto donne.

La repressione del dissenso fa parte anche del programma di guerra alla droga di cui voi più volte avete parlato?

Noi parliamo dei temi che hanno a che fare non solo con la vita delle persone, ma con la vita delle democrazie. Meglio Legale è accreditata all'Onu con status consultivo, ogni anno andiamo all'assemblea dell'agenzia Onu sulle droghe: chi la frequenta un po', come per esempio il sottosegretario alla Presidenza Mantovano, dovrebbe essersi reso conto che quando si va al voto ci sono da una parte Stati come la Russia, la Cina o i paesi arabi, i quali invocano pene durissime per reati di droga; dall'altro abbiamo l'Europa, gli Stati Uniti, alcuni paesi dell'America Latina, che invece cercano strade alternative. In Italia per tanto tempo è stato difficile far capire ai progressisti che parlare di droghe non vuol dire essere degli sciamannati, ma delle persone che dicono che questo fenomeno esiste e va affrontato.

Evitare l’argomento chiaramente non serve.

Noi oggi stiamo facendo gestire la cosa solamente alle mafie, mettiamo in pericolo i giovani lasciandoli in contatto con la criminalità organizzata e non siamo in grado di ridurre i rischi del consumo delle sostanze. Mantovano ha ripetuto più volte che il nemico numero uno è la cannabis, però dalle agenzie che riprendevano l’incontro ho letto che nei dati presentati veniva comunicata una riduzione del consumo di cannabis. Allora Mantovano come interpreta i suoi dati? Se dice che la cannabis rimane il nemico numero uno e poi i suoi dati dicono che c'è una riduzione non è un controsenso? In Italia da due anni a questa parte c'è un aumento di morti e trattamenti per crack. Che cosa sta facendo per questo? Niente. Dice di avere un piano sul fentanyl, che per fortuna in Italia non è un’emergenza, ma non sul crack.

Parlare di cannabis in quei termini cosa comporta?

Tra le persone che erano con noi fuori da Palazzo Chigi c’è una donna che si è vista arrivare la guardia di finanza per il sequestro della cannabis industriale, in seguito al decreto sicurezza. Coloro che come lei avevano puntato su settore da un giorno all'altro sono stati trattati come dei delinquenti. Nonostante avessero fatto investimenti, nonostante avessero preso fondi europei, nonostante avessero preso anche i ristori dopo il Covid, i fondi per la piccola imprenditoria, i fondi regionali per l'agricoltura. Abbiamo distrutto queste imprese.

L’assenza, dal punto di vista comunicativo, delle droghe pesanti quindi come si spiega?

Secondo me vengono ignorati i meccanismi delle dipendenze, ci sono troppi pregiudizi. Mantovano dice che il fentanyl in America è aumentato dopo la legalizzazione della cannabis, ma non è così: il fentanyl è stato inserito nella società americana da un lavoro capillare delle aziende farmaceutiche, che grazie a regolamentazioni poco stringenti hanno potuto diffondere una sostanza pericolosissima in un paese dove l'assistenza sanitaria non è garantita dallo Stato. In Italia il fentanyl si usa quando si fanno gli interventi chirurgici, ma di certo non è possibile acquistarlo così facilmente.

C’è poi la questione del thc nella cannabis.

Mantovano dice che la media principio attivo è del 30%. Non è vero, perché i dati del suo stesso dipartimento dicono che la media thc nel mercato nero in Italia è del 13%.