QUESTIONE DI FIDUCIA. I Benetton ve la faranno pagare? I nuovi investimenti della famiglia nel recupero crediti. Intanto si decide il Cda di Edizione: novità in arrivo per la Dinasty?

I cugini Benetton diversificano: non solo immobili con Revo, ma anche crediti deteriorati con Fiducia Spa, società fondata dall’avvocato Pascotto. Investimenti piccoli ma significativi, in un settore tecnico e strategico. Intanto si avvicina l’assemblea di Edizione, snodo chiave per il futuro della holding familiare. Non c’è solo l’immobiliare nel portafoglio degli eredi Benetton, quello che un tempo era il rifugio sicuro del risparmiatore italiano medio. Se con Revo si sono mossi nel tradizionale settore degli investimenti immobiliari, oggi alcuni membri della seconda generazione del clan di Ponzano Veneto guardano anche al mondo, ben più complesso e meno intuitivo, dei crediti deteriorati. Parliamo dei cosiddetti Non Performing Loan (Npl), ossia quei prestiti che i debitori non riescono più a restituire secondo i termini stabiliti. Un ambito tecnico, specialistico, ma evidentemente abbastanza interessante da attirare l’attenzione di Rocco Benetton, Massimo Benetton e Carlo Bertagnin Benetton che, secondo quanto riferito da MF-Milano Finanza, hanno recentemente acquisito quote, seppur contenute, nella società Fiducia Spa. Piccoli investimenti, quelli che nel linguaggio finanziario si chiamano cip, ma che parlano di una costante: la tendenza dei Benetton a coprire tutti i campi dell'imprenditoria.