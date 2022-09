Il flop elettorale dei no vax, degli antisistema e dei libertari, spiegato da una dei loro leader

“Piazze piene, urne vuote”. La nota frase del leader socialista Pietro Nenni, pronunciata dopo la sconfitta del Fronte Popolare che riuniva Pci e Psi nel 1948, è adattissima per riassumere il disastro politico delle cosiddette “liste del dissenso” alle politiche del settembre 2022.

548.474 voti e 1,90% il risultato della migliore, Italexit di Paragone: 348.074 voti e 1.24% per Italia Sovrana e Popolare, lista che metteva insieme 15 fra partiti e associazioni; 0.72% e 201.537 per Vita, lista che metteva insieme il movimento 3V con alcuni ex 5 Stelle e formazioni minori; 0,08% e 21.442 voti per la lista che metteva insieme Ucdl dell’avvocato Erich Grimaldi e il Partito Animalista; 0,06% per Alternativa per l’Italia, alleanza fra Il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi ed Exit dell’ex CasaPound Simone Di Stefano; 0,00 (!) con 815 per Forza del Popolo di Lillo Musso.

Le ultime tre liste sono state superate persino dalla lista guidata dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, che ricordiamo per l’ordinanza provocatoria che imponeva l’astinenza sessuale per contrastare la pandemia in tutto il comune e per aver osteggiato durante il lockdown l’ingresso in Sicilia anche delle persone autorizzate.

Questi i dati della Camera.