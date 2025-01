Le bombe di Marco Travaglio da Poretti: “Biden è un rincitrullito. Trump? Sì, ma non venga in Europa a rompere i… Le querele? Non si può più dire un caz*o”. E sul Fatto Quotidiano, Musk e Grillo…

Ok, l'Europa ma c'è una differenza tra Trump e Biden? “Sappiamo benissimo che Biden non ha governato davvero gli Stati Uniti, essendo ormai rincitrullito almeno da un paio d'anni. Biden è l'America fighetta, Trump è l'America profonda, quella che di solito i nostri analisti ignorano”. La differenza, invece, tra America ed Europa è che “qui abbiamo mantenuto ancora qualche paracadute come lo stato sociale. In America se non hai la carta di credito puoi anche schiattare per strada e nessuno ti viene a raccogliere. Purtroppo anche noi stiamo andando verso quel modello di assicurazioni sanitarie, e la situazione avrebbe senz'altro subito un'accelerazione se fosse passata la legge sull'autonomia differenziata. Per fortuna l'hanno fatta scrivere a Calderoli e Cassese, per cui è stata tronata in Corte Costituzionale. Se avessero fatto scrivere la legge a qualcuno più bravo adesso avrebbero privatizzato tutto” Il Movimento Cinque Stelle? “Grillo ce l'ha messa tutta per affossarlo. Io ho fondato il Fatto Quotidiano con Padellaro e Gomez, ma spero che quando sarò vecchio, rincoglionito e con l'Alzheimer, non mi metterò a sputare nel piatto. Anzi, ho già dato l'ordine di fermarmi se dovessi farlo. Bersani è invecchiato molto meglio di Grillo. Bersani, nonostante sia in pensione, fa propaganda per il suo partito molto meglio di quanto faccia la segretaria Schlein. Parla meglio, è più chiaro, più diretto”. Paure? “Ho sempre paura di sbagliare. L'altro giorno ho scritto un'inesattezza sulle date della seconda guerra mondiale, ma se n'è accorto soltanto un mio amico storico che mi ha avvisato dicendomi che avevo scritto una cazz*ta. Ho fatto correggere tutto sul web, ma la cosa preoccupante è che non se n'è accorto nessuno”. Le querele ricevute? “Ho perso qualche causa in sede civile, perché se dai del cogli*ne a qualcuno e trovi un giudice poco spiritoso o che parteggia per il cogli*ne poi darà ragione a lui, e tu pagherai una multa”. E fortuna che da Giacomo Poretti c'è libertà assoluta di turpiloquio, perché la parola cogli*ne è il lemma ricorrente dell'intervista. Però è Travaglio, e ci piace così.