Ross Moss: italians do it better, gli italiani lo fanno meglio, anche solo per una festa di benvenuto

Lo storico protagonista di Beautiful ha ritrovato sé stesso e la sua vera identità in Italia, dove ormai (in Puglia) vive gran parte dell’anno. Liberatosi del ruolo di Ridge Forrester ha potuto abbandonare tinte (quasi del tutto), filtri, palestra esasperata. Certo s’è un po’ rinsecchito, i capelli sono un po’ color can che scappa, la moglie Devin Devasquez magari ha messo su un paio di chili rispetto a quando faceva la modella, ma la loro immagine trasuda di amore, serenità, voglia di vivere. Ora stanno a Pozzuoli, ospiti di Ugo Autuori al Sertapide, e la festa di benvenuto che gli hanno organizzato è stata la soirée della saison della costa partenopea. Altro che studios hollywoodiani: italians do it better, gli italiani lo fanno meglio, anche solo una festa di benvenuto.

Alberto Matano: anima santa basta vacanze, ci fai rosicare tutti quanti

Alberto Matano deve tornare a lavorare e io, che ho fatto giusto una settimana risicata, ne godo: è da quando è finita la Vita in diretta che vedo le sue foto, prima in Calabria davanti a un mare che fa impallidire quello delle Maldive, poi a Pantelleria, l’isola del cuore, sua e del marito, l’avvocato cassazionista Riccardo Mannino, e ora lo vedo a Panarea, alle Eolie. «Ma devo tornare per preparare la prossima edizione di La Vita in diretta», dice sconsolato. Bene, anima santa, vedi di tornar e presto perché io sto rosicando da settimane.