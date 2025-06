Omicidio Poggi, i genitori di Chiara CONTRO I FALSI SCOOP. Ma hanno ragione? Marco era in Trentino o a Garlasco? La TESTIMONIANZA CHOC del fedele del Santuario della Bozzola: “Vedevo le gemelle Cappa, mentre Stasi e Sempio…”

“Non c'è limite alla fantasia, né alla volontà di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte”. È durissima la nota diffusa dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia di Chiara Poggi, dopo che alcuni organi di stampa hanno rilanciato una notizia del settimanale Giallo, in merito a una presunta intervista all’albergatore di Falzes, in Trentino, dove i Poggi, mamma, papà e fratello Marco, si trovavano in vacanza il 13 agosto 2007, giorno del delitto di Garlasco. “Dispiace che la Procura di Pavia non abbia sinora sentito il bisogno di intervenire nemmeno di fronte alle innumerevoli falsità che leggiamo ogni giorno, su iniziativa di soggetti privi di qualsiasi scrupolo”, prosegue il comunicato. Al centro delle polemiche c’è la testimonianza di un albergatore secondo cui Marco Poggi, fratello della vittima, non si trovava nella struttura con i genitori al momento dell’omicidio. “I coniugi avevano una stanza matrimoniale e Marco non era con loro. Nemmeno i Biasibetti. È sicuro, perché conosceva molto bene i Poggi e ricorda il giorno della morte di Chiara, quando vennero chiamati e avvertiti della tragedia”, si legge nell’articolo. “Non ha mai sentito nominare, invece, i Biasibetti”. Il riferimento è ad Alessandro Biasibetti, oggi frate, amico stretto sia di Marco Poggi che di Andrea Sempio, quest’ultimo ora indagato per concorso nell’omicidio insieme a terzi o ad Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva.