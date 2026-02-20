Per gli inquirenti era il killer designato per uccidere Andrea Beretta: arrestato Giuseppe “Pinna” Poerio, a cui Ferdico avrebbe offerto 100mila euro. Altro tassello dell'inchiesta Doppia Curva?

Il piano era pronto: Beretta sarebbe stato sedato e “poi ci avrebbe pensato questo Pinna”. Lo ha detto Gianfranco Ferdico agli inquirenti. “Fino al giorno prima che morisse Bellocco – ha aggiunto Marco Ferdico – io continuavo a proporre di ammazzare Beretta”. Totò, Marco e Daniel D'Alessandro erano d’accordo. Almeno in teoria. Poi Bellebuono parla con Andrea e le cose vanno come vanno. Ma Pinna, nell’idea di Ferdico, avrebbe dovuto essere l’autore materiale dell’omicidio. Il processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi è cominciato. La nuova triade aveva preso il potere dopo aver fatto fuori il vecchio capo ultrà. In curva Nord dominavano Bellocco, Beretta e Ferdico. Le cose, in due anni, precipitano. Il culmine è il 4 settembre 2024, quando Andrea uccide con oltre venti coltellate il rampollo della famiglia di Rosarno. Arresti, intercettazioni, tentativi di ricostruire il mondo dietro al tifo a San Siro. Ora anche Giuseppe “Pinna” Poerio è finito tra i personaggi di questa sceneggiatura.