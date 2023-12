“Eravamo delinquenti. Andavamo contro lo Stato, l’economia e i bisogni della gente. Praticamente contro tutto. Come i guerriglieri e i paramilitari. Però, mentre loro lottano per altri ideali, noi gestivamo il mercato della droga e facevamo guerriglia urbana. Adesso, ci battiamo per avere un ospedale, un centro odontologico, un mercato di quartiere in cui poter fare la spesa a prezzi più bassi. Non abbiamo nulla, purtroppo, e non possiamo spostarci nei quartieri confinanti perché altrimenti avremmo problemi con le bande con cui finora ci siamo contesi i traffici illegali”, racconta Tío Meo, che ha il volto coperto di cicatrici e la voce cadenzata da freestyler. Tío Meo è il suo nome d’arte, ne hanno tutti uno nel quartiere, proprio come in una crew. Si arrampica per le strade ripide e sterrate, indica i murales che i graffitisti di ogni parte del mondo hanno realizzato al Barrio Egipto, e dice: “Il nostro progetto si chiama ‘Breaking Borders’, che vuol dire ‘rompere le frontiere’, perché in questo posto ci sono quattro frontiere invisibili e noi stiamo lavorando per eliminarle”. Barrio Egipto è uno dei quartieri più vulnerabili di Bogotà, ai piedi del Monserrate, separato dal centro storico “La Candelaria” da una delle tante vie caotiche della capitale colombiana. Prende il nome dalla chiesa coloniale dedicata a Nuestra Señora de Egipto e ospita ottocento famiglie. Negli ultimi anni, il barrio ha detto no alla violenza, lavorando al progetto di turismo sociale Breaking Borders, intrapreso nel 2016 da Jaime Calabazo Roncancio, detto “El Calabazo”, uno degli ex criminali del quartiere. Oggi il sobborgo si apre a turisti, studiosi, viaggiatori provenienti da tutto il mondo e afferma la sua nuova identità. Siamo nella Colombia del conflitto armato, la guerra civile che opprime il popolo da più di sessant’anni, e che ha letteralmente devastato il tessuto sociale. Leader dei diritti umani, leader sociali e ambientali, sacerdoti e persone comuni lavorano costantemente per la costruzione della pace e per restituire un paese migliore ai propri figli. Secondo il rapporto 2022 di Global Witness, la Colombia è il primo paese al mondo più pericoloso per i leader dei diritti umani e dell’ambiente. I dati della Cev (Comisión de la Verdad), raccolti tra agosto 2018 e giugno 2022, lo confermano: il numero di assassinii è pari a 930. Secondo la Uaeariv (Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas), il numero totale delle vittime del conflitto armato, aggiornato al 31 gennaio 2022, è poco più di 9milioni e 423mila. Breaking Borders è uno dei tanti miracoli di questa realtà fatta di sangue e di lotta per la libertà.