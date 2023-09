Arriva dagli Stati Uniti e ha letteralmente invaso il mare Mediterraneo, creando non pochi disagi al già fragile ecosistema marino e agli allevamenti di molluschi. Così non resta che mangiarlo e di conseguenza ha invaso anche le tavole degli italiani. Abbiamo provato a comprarlo al mercato di Milano ma, come segnalato da molti, alle 9 del mattino era già finito. Così ci siamo rivolti a chi lo cucina per i milanesi, come Roberto de Il Kiosko, punto di riferimento per gli amanti del pesce fresco. E ci ha spiegato che, se fino a qualche tempo fa era parte integrante solo delle cucine asiatiche, ora è il più richiesto. Anche per curiosità…

Nelle acque italiane si è scatenata una vera invasione: il granchio blu ha conquistato il territorio, suscitando preoccupazione tra le autorità locali. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha reagito all'inaspettata presenza del crostaceo invocando lo stato d'emergenza. Ma ora, mentre il problema è stato riconosciuto, molti si stanno chiedendo come poter gustare questo insolito ospite a tavola. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il granchio blu ha dimostrato di poter sostituire altri crostacei nella cucina italiana (lo ha dimostrato di recente lo chef Alessandro Borghese), anche se presenta alcune sfide, come la sua scarsa quantità di polpa. Ma una cosa è certa: questi crostacei si trovano in abbondanza, quindi è giunto il momento di scoprire come gustarseli, spacciando la voglia di farli saltare in padella con quella di fare una scelta alimentare sostenibile. Se è vero che creato problemi all'ecosistema marino e invaso le nostre acque è diventato l'eroe dell'estate e il protagonista di intere discussioni parlamentari. L'animale più indesiderato, il grande usurpatore e assassino di invertebrati nostrani. Da giorni troneggia sulle prime pagine dei grandi giornali del Belpaese all'urlo di: "Boom di granchi blu! E così anche il mercato ittico milanese è stato preso d'assalto dai meneghini, tanto che da giorni già alle 9 del mattino sembra introvabile.

Il granchio blu al mercato

Un animale tipicamente americano, che a casa sua è addirittura a rischio di estinzione. Tutto vero, anche se può sembrare assurdo. La sua dieta vorace lo ha reso noto come un vero e proprio "spazzino" nel mondo marino, visto che mangia praticamente tutto ciò che incontra. A fronte del nuovo trend, noi di MOW abbiamo deciso di fare qualche domanda direttamente a chi ha cominciato ad averne a che fare per lavoro. Come al proprietario de Il Kiosko, una bottega storica che si trova in zona Porta Ticinese. Il suo locale è un punto di riferimento storico per tutti gli amanti del pesce fresco nella parte sud della città. E abbiamo provato a scoprire se il granchio blu è davvero così popolare come sembra. Roberto, un simpatico signore sempre sorridente e con una vasta esperienza nel settore ittico, ci ha confidato alcune interessanti osservazioni, anche un po' in controtendenza.

Il Kiosko a Milano