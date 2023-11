Soumahoro: c’era un progetto per farlo diventare segretario del Pd

La vicenda di Aboubakar Soumahoro ha destabilizzato l’Italia buonista, facendo sempre salvo il principio di innocenza. Il deputato rischia di perdere il seggio alla Camera, perché avrebbe usato una postepay su cui sono arrivati dei fondi anche mesi dopo la sua elezione. Prima la moglie, poi la suocera e financo il cognato (già irreperibile) avrebbero intascato fantastilioni di soldi per cooperative sociali e poi si sono spesi i soldi per cavoli loro, in nome del “diritto all’eleganza”, mentre i lavoranti venivano tenuti a pane e acqua e in condizioni abitative pietose e poi lo stesso Soumahoro che avrebbe commesso illeciti amministrativi nelle scorse elezioni politiche e rischia di perdere il seggio in Emilia Romagna. Ma c’è un punto che i media non hanno ancora ben inquadrato e in un certo senso glorificato. Dietro alla costruzione del “personaggio Soumahoro” c’era il progetto di fabbricare un leader per la sinistra e in particolare un segretario del Pd. Come facciamo a dire questo? Per rispondere a questa legittima domanda dobbiamo ricordare che ci sono stati tre giornalisti che hanno particolarmente spinto la sua affermazione mediatica e poi due politici che hanno completato l’opera. I tre giornalisti sono stati Diego Bianchi, conduttore di Propaganda Live su La7, in arte “Zoro” , e poi Marco Damilano, allora direttore de l’Espresso e naturalmente Fabio Fazio conduttore di Che tempo che fa, allora in Rai. I tre hanno letteralmente costruito bit su bit questo personaggio che già viveva nell’inconscio collettivo degli italiani dai tempi di Rousseau. Venuti a sapere che c’era un paladino (allora così si pensava) dei diritti dei lavoratori sfruttati - che operava principalmente in Puglia- hanno cominciato ad invitarlo nella trasmissione di cui Damilano è stato ospite fisso ospite fisso dal 2013 al 2022 e un poco alla volta lo hanno propinato al pubblico boccalone italiano. Nel contempo l’abatino Fazio lo invitava celebrandolo come il nuovo Mandela de’ noantri. Lui in giuggiole rispondeva: “Continuo a fare quello che ho fatto, piedi nel fango e la mente nelle stelle della dignità e della felicità collettiva”, insomma un tipino modesto con ambizioni messianiche e salvifiche. Gli ingredienti per il successo c’erano del resto tutti. Nero come il carbone, l’occhio birichino e mobilissimo, la mascella volitiva, la chiacchiera facile nonostante l’italiano non sia la sua lingua nativa, il physique du role che piace tanto alla sinistra al caviale radical - chicchista, i completi impeccabili e il gioco è fatto. Il trucchetto di proporre minoranze di qualsiasi tipo stava cominciando a funzionare di nuovo. Infatti ormai se non sei almeno carcerato non fai teatro né cinema, se non sei di colore non vai da nessuna parte, se non sei gaio è meglio che lasci perdere. È la famosa dittatura delle minoranze. In ogni caso il trio ha le idee chiare e non potevano non finire da chi per queste cose va in sollucchero e cioè Papa Francesco che quando c’è un “diverso” in giro fa carte false per farsi fotografare con lui. Dunque un bel giorno, il primo maggio 2019, Soumahoro è stato portato financo in processione in Vaticano. Nel contempo, però, per lui si stava costruendo un percorso politico ben definito. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli lo candidavano a deputato in un collegio in Emilia Romagna, lo stesso dove poi è scoppiato il casino per il mandatario e gli illeciti amministrativi e lo facevano eleggere, sebbene i sindacati e la Caritas avessero loro scritto lettere di ammonimento. Poi il seguito è noto.