Stefano Cappellini lancia una bomba su Travaglio e Orsini: “L’invasione russa? Per loro è fake news”. Ecco perché non sarà a Piazza M5s per la pace...

Il giornalista di Repubblica spara a zero sulla manifestazione per la pace organizzata dal Movimento 5 Stelle a Roma: “Proverei ribrezzo a trovarmi vicino a chi considera i morti di Bucha una messinscena”. Travaglio, Orsini e Di Stefano? “Il terzomondismo rossobruno ha trovato la sua festa dell’unità.” Domani a Roma il Movimento 5 Stelle scende in piazza per la pace, e la domanda è: chi può dirsi contrario alla pace, a parte “un generale in crisi di astinenza, un necrofilo o un seguace di Pino Chet (cit.)”? Eppure, Stefano Cappellini, vicedirettore di Repubblica, alla manifestazione non ci pensa proprio ad andarci. Non perché è fan della guerra, ma perché (dice) questa non è una piazza pacifista, e non è neanche di sinistra. È un’altra cosa. Una messa laica del putinismo utile.