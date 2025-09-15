Abbiamo visto il film “Toni, mio padre” su Negri della figlia Anna: ma com’è? Lo “schifo” della legge affiancata dai media, il femminismo e la filosofia di Spinoza. Questione di passione e di resistenza

Anna Negri ha scelto di raccontare un conflitto, anzi, una serie di conflitti: quello familiare, quello politico, quello filosofico. Il film non è “Anna, sua figlia”, ma “Toni mio padre”, perché Anna è sempre in relazione a lui, come un'espressione della sua sostanza. Suo malgrado, come più volte denuncia nel film. “Sei sua figlia? … ah”. Spinoza, su cui tanto Toni ha lavorato in galera, ci insegna che tutto ciò che esiste è un’espressione dell'unica sostanza, Dio o la Natura. E Anna, sua figlia, è un’espressione di Toni, che ne è a sua volta un’espressione. Non c’è gerarchia ma unità. Il film, forse, doveva chiamarsi “Anna, sua figlia” davvero, penso mentre scrivo, e sottolineare questa dipendenza ontologica, questa tensione che si risolve solo nella gioia. Non a caso, uno dei momenti più toccanti del film è la gioia che irrompe, che rompe la pesantezza della narrazione nei piccoli momenti di quiete in cui Toni sorride all’improvviso e Anna smette di piangere. Quella gioia, quella risata, è la manifestazione del conatus, della potenza di esistere che si afferma contro ogni passione triste. In quel momento, il padre e la figlia non sono più due identità separate, ma due espressioni della stessa sostanza che si riconoscono, non nell'identità, ma nella gioia della loro comune esistenza. Come forse, penso ancora tra me e me, tutte le figlie che sono state separate da padri dalla “giustizia” italiana. Il film, con il suo andamento apparentemente slegato, fatto di frammenti d'archivio, riprese attuali, vecchi filmati di famiglia e conversazioni intime, ci fa capire che il conflitto non è un problema da risolvere, ma il motore stesso dell'esistenza. E quando si scambia il conflitto familiare con la violenza tutto termina: in questo senso, o non sarebbe un film attraverso Negri, diviene metafora perfetta il conflitto politico. Il “comando capitalista” non è solo un'astrazione, ma un potere che si insinua nelle relazioni, che le deforma, che le rende impossibili. Questo film di Anna Negri, a mio avviso, ha il grande merito di mostrare questo intreccio, di farci vedere come il personale sia intrinsecamente politico. Malgrado la disperazione di una figlia che vorrebbe solo parlare con il suo papà.