Romina Power ASFALTA Al Bano e l’esibizione in Russia? “Ha cantato Felicità, mi dissocio. Non è né il luogo né il momento”. Ecco l’attacco contro l’ex marito (e “messaggero di pace”)

“Chi critica è chi all’esterno e non conosce i fatti. Non sanno che in Russia noi siamo messaggeri di pace. È il mio mestiere e lo farò sempre, contro tutto e tutti”, la risposta del cantautore agli attacchi era già arrivata a margine dell’evento. Alcuni hanno sottolineato il cambiamento di Al Bano rispetto a quanto espresso anni fa su Pupo e il suo concerto in Russia: “Bisogna però chiedersi se sia opportuno in questo momento andare a fare la star in Russia. Quando sarà il momento opportuno, sarò ben felice di fare due concerti per festeggiare la pace. Uno a Kiev e uno nella Piazza Rossa di Mosca”. Di pace non c’è traccia e le due piazze sono ancora distanti. I soldati muoiono sul campo, i civili sotto i missili. Anche in Medioriente. Felicità è un titolo che, ormai, sembra più segno di nostalgia che una prospettiva per il futuro.