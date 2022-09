Oliver Stone, l’orologio dell’Apocalisse, il nucleare e la fine del mondo

È anche vero, però, che al di là dell’emissione di anidride carbonica (su cui punta molto Stone), i problemi di smaltimento delle scorie e incidenti più o meno gravi nella storia contemporanea non possono essere ignorati nel momento in cui bisogna creare una statistica, basata su analisi e dati concreti alla mano. Possibile che nel 2022 con l’energia, solare, mareomotrice, idroelettrica, eolica, sessuale e così via, Nuclear diventi la pro loco delle centrali nucleari? Perché Oliver Stone si è ridotto a essere l’equivalente maschile di Leni Riefenstahl di ogni causa sbagliata del presente? C’è una differenza sostanziale tra l’esposizione di diverse tesi, la spiegazione delle cause che ci hanno portato a un presente tanto distopico, e l’aderire a quelle cause attuando un’operazione di conversione con un documentario che dice tutto e niente. Questo meglio, il nucleare, quanto è buono? È come quando per curare la dipendenza da cocaina si usava l’eroina all’inizio del XX secolo. Strano che tra i grandi divulgatori chiamati dal regista non ci fosse pure Giorgio A. Tsoukalos di Enigmi alieni. Nuclear è un documentario ostico e denso, non tanto a livello informativo, ma perché per la maggior tempo è la voce fuori campo monocorde di Stone a guidarci. Certo, Nuclear sfata dei miti e ricorda di come la propaganda pseudoprogressista, Jane Fonda in primis (non contenta di rompere le palle ai reduci del Vietnam), ci marciasse sull’incidente delle Three Mile Island (1979), così come l’industria cinematografica con film catastrofici (Sindrome cinese, diretto da James Bridge), riportando indietro le lancette dell’orologio senza fornire alternative altrettanto efficienti e meno pericolose del nucleare.