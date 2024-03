Paolo Virzì all’attacco: “Governo? Rischia di ammazzare il cinema”. Sangiuliano e i film di sinistra? “Distrae per coprire incapacità”. E ne ha anche per Schlein…

Paolo Virzì, il tuo ultimo film Un altro Ferragosto è appena uscito nelle sale. Torni a parlare della storia di due famiglie, Molino e Mazzalupi che nel prequel Ferie d’Agosto, del 1996, vivevano in una età neoberlusconiana. Oggi riprendi questa storia, i suoi personaggi e c’è ancora la destra al potere.

All’epoca non si trattava neppure di una cosa di destra, c’era una sorta di vuoto in cui Berlusconi si era preso gli elettori che votavano i tradizionali partiti di governo. Crollò il sistema politico tradizionale ed emerse quella polarizzazione fortissima nella quale le due comunità non riuscivano a parlarsi e ad ascoltarsi. Se la Dc e il Pci dialogavano tra loro, con diverse sfumature, ma comunque con valori fondanti condivisi, per la prima volta arrivò una burrasca di denigrazione per la lingua e il ruolo della politica, arrivò quel modo nuovo di parlare “alla pancia della gente”. Si affermò quel populismo reazionario che adesso occupa la scena della politica, non solo in Italia ma nel mondo. La campagna elettorale, che tradizionalmente viveva di comizi, volantinaggi, porta a porta dei militanti e le tribune elettorali in tv che erano soporifere ma anche pacate, adesso giungeva dalle trasmissioni televisive popolari, con Mike Bongiorno e Raimondo Vianello che invitavano il pubblico a votare per il proprio editore.

Oggi cos’è cambiato?

Il populismo si è affermato in tante modalità dai Cinque stelle in poi. Venuto meno chi aveva tenuto insieme il centro destra, che era un proprietario economico armato di una potenza mediatica che nessuno poteva eguagliare in Italia, ecco che sono riemersi gli umori antichi. Quella roba che non si era mai spenta, quel fascismo naturale degli italiani che addirittura precede il fascismo, ma che è un humus antropologico dell’arretratezza culturale e civile di un Paese che non ha avuto una rivoluzione industriale, una classe dirigente avanzata, una borghesia liberale, il fascismo fu una scorciatoia per scrollarsi di dosso le fatiche della democrazia.

Che rapporto c’è tra il governo e il fascismo?

Noi siamo stati fascisti prima di tutto nell’animo e adesso c’è al governo una formazione politica che nasce da una fiammella residuale di nostalgici che era rimasta nel Dopoguerra, isolati politicamente fino all’avvento di Berlusconi, hanno poi trovato accesso al governo del Paese - con lo “sdoganamento” dei postmissini guidati da Fini - tuttavia rimanendo in una nicchia. Meloni e Fratelli d’Italia alle elezioni comunali in cui vinse la Raggi avevano percentuali risicate, pescavano consenso in nicchie di esaltati convintamente nostalgici del fascismo, più per ignoranza, per una forma di tribalismo primitivo e umorale, che per un pensiero ragionato. Era nato il bipolarismo e ora si sta frammentando in una forma inedita che non sappiamo ancora cosa diventerà, guarda caso le famiglie Molino e Mazzalupi in Ferie d’agosto nel 1996 erano radunate attorno ai loro leader familiari, adesso nel sequel Un altro ferragosto le due comitive non sono più così compatte .