Siamo andati al concerto di Russell Crowe a Noto, la terra dei “puppi”: tra grandi domande (“Lo avete visto nudo?”), facce da “Silenzio degli innocenti” e “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, ecco com’è andata

A Noto, capitale del turismo sessuale puppo (che ha fatto dimenticare i pescatorelli nudi taorminesi di Von Gloeden), i vetrinisti milanesi diventano designer, i rappresentanti di mobili diventano interior designer, e molti eterosessuali diventano puppi nell’eterocuriosità di un’estate sicula. “Io vinni sulu ppi farmela intappare di Rasse Crò”, risponde una tizia in short, e canottiera e minnazze e stivali che si guarda in giro nervosa e si tocca il naso come se gli prudesse (è la vaniglia dei cannoli di ricotta). Si vede che è provinciale perché pensa sia chic andare in giro con l’amico puppo, manco che eravamo negli anni Novanta in Sex and the city. Stanno parlando con una coppia sposata. Si vede che sono sposati perché lui, come minimo ragioniere del catasto, è vestito in pantaloni e camicia di lino oversize, i pantaloni a campana con l’orlo del diametro di una pizza di Briatore, e guarda con interesse ses*uoso il designer e lo vedo geloso di Russel Crowe e infatti dice: “Ma neanche gli si vedrà più il piselli*o!”. Il designer sorride esperto: “Ma io ho il risucchio turbo a pressione sottovuoto che mi suco le lumache senza neanche farci dietro il buchino con lo stuzzicadenti”. Il ragioniere del catasto vacilla per un attimo. La di lui moglie imbotulinata, la pressione ce l’ha turbo nelle minnazze Michelin. Zigomi, mento e denti li ha comprati oversize anche lei e sembra un vampiro di Dal Tramonto all’Alba e si guarda intorno seguendo con lo sguardo ragazzini, ragazzoni, mariti di altre, single, camerieri, spacciatori, scippatori, locali ed esteri, uomini di mezza età, e anche qualche anziano arzillo in sneakers e pantaloncini sportivi con la pelle cadente zigrinata dall’abbronzatura, magri, grassi, endomorfi, esomorfi: basta che gli si attisi sembra pensare. Interviene dando ragione al marito: “Si è lasciato andare”. “Mica come te che ti sei tirata che neanche la maschera di pelle de Il Silenzio degli Innocenti”. Questa è bellissima e me la segno. Ma comunque. Un tizio che conosco si ferma, mi tira per un gomito e mi dice, come se ne andasse della sua stessa vita: “Ma ti sembra giusto che non solo il comune paga il concerto ma che c’è pure lo sbigliettamento?”. Sto per rispondergli che non me ne fot*e una beata minchia quando un paio di signore vestite come “Dottor Livingstone I suppose” tutte sahariane mi porgono una cartolina di Noto e una penna di Noto e mi dicono: “Can we have an autograph, please, Massimo Decimo Meridio?” e ridono. Io guardo il tizio che guarda me e non si è accorto di niente. Chissà che gli ha fatto il sindaco. Poi torno alle esploratrici, prendo la penna e scrivo “With deep contempt, Russel Crowe” e faccio anche uno svolazzo. Le due “Tè nel deserto” sgranano gli occhi e urlano: “Ha scritto che è contento. Uat du iu du after the concert?”. “Mangio porche”, dico. A una delle due le vacilla la mente. “No, sorry, mangio porco, raviali con sughi di porchi”. Restano così. Col sorriso stampato sulla faccia e gli occhi lucidi e io me ne vado. Dopo qualche centinaio di metri capisco che è impossibile avvicinarsi al concerto in maniera decente. Il concerto è iniziato. Sento Russell Crowe parlare di un suo avo di Parma e penso che qualcuno dovrebbe spiegargli quando può interessare, ai siciliani, Parma. Vedo un foglietto e una penna. Mi volto. Mi stanno chiedendo un autografo. Guardo lei che guarda me che guardo Russell. Scrivo: “Stoned, Russell Crowe”, lei dice: “Anche io stunai per lei!”. Canto: “Sarà perché ti amo…” e me ne vado nascondendomi tra la folla. “Sarà perché ti amo”, dei Ricchi e Poveri è la vera notizia di questo tour di Russell Crowe. Ho visto che l’ha cantata in ogni tappa di questo tour italiano. La mia etica del lavoro mi imporrebbe di restare fino al momento in cui potrò testimoniare di persona questo evento. Ma mi domando: quanto può interessarmi e quanto può interessare ai lettori Russell Crowe che canta Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri? La risposta me la do con un bagno notturno in solitaria. Guardo l’orizzonte stellato. Niente tsunami per stasera, bellezza.