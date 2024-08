Elodie e Andrea Iannone in vacanza in Portogallo, ma non erano in crisi? La vita da spiaggia “normale” della cantante e del pilota, il camper e la birra al tramonto

Non è estate senza gossip, e quest'anno non c'è gossip senza Elodie. La cantante e il fidanzato Andrea Iannone hanno postato su Instagram le foto delle loro vacanze in Portogallo. Fedele al suo branding popolare, Elodie non ha scelto né una masseria in Puglia come Giorgia Meloni, né la via del lusso come l'ormai single Fedez. Una vacanza in camper, in Portogallo. Spiagge semideserte, tramonti con asciugamano e San Miguel da 33 in mano, gite in barca noleggiata, Iannone seduto fuori dal camper sulla sediolina pieghevole o a giocare a freccette in un bar. Pose semplici, niente trucco, semplicità. Lontani dai posti esclusivi, dai panfili e dai party in piscina. Bene così, e mettiamo da parte le polemiche sul fatto che tutto potrebbe essere interpretato come marketing, o che magari hanno ascoltato i proclami sulla fine degli influencer e dell'ostentazione del lusso, perché il pubblico non ne può più. Godiamoci il gossip come Elodie e Iannone si godono le vacanze, che l'estate è quasi finita.