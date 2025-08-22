MAKE RASPELLI GREAT AGAIN: Il cibo americano in Italia per i dazi? “Disprezzo Trump. Mi dà fastidio la Coca Cola. Lasciamo il food Usa alla Juve”. E sul botulino, la mozzarella Granarolo con metalli e il caso camerieri a Porto Torres…

A Porto Torres il titolare di un locale, dopo aver pubblicato un annuncio di lavoro, ha scritto che "si prediligono figure non residenti in Sardegna", suscitando una bufera di critiche sui social e poi cancellando il post. Lei cosa pensa di questa vicenda?

Ho imparato dal mio amico Antonio Razzi: appena ci arriva non un'accettabilissima critica ma uno sberleffo od un insulto, segnaliamo la cosa al gestore del social, all’avvocato e ai carabinieri. Poi sarà la magistratura a giudicare. L’ultimo è proprio sul mio commento dei prezzi rilasciato a MOW…

Secondo lei, quanto pesano oggi i social nel creare (o distruggere) la reputazione di un locale?

Sono sparite le guide, sono spariti i giornali, i giornalisti ed i presunti tali. Le recensioni, come direbbe l’ex compagno Carlin Petrini, “sono tutte o macchiette o marchette”. Il pubblico pensa che qualunque persona della porta accanto possa avere palato e dare dei giudizi. Poveri noi: come se io, avendo due occhi come Vittorio Sgarbi, pretendessi di giudicare Picasso o Leonardo come lui!

È giusto che un imprenditore selezioni dipendenti privilegiando i non residenti, se pensa che siano più affidabili?

Francamente non capisco: il personale del territorio ha minori spese di trasporto, di soggiorno… forse il titolare di quel locale è di Insbruck o Barcellona Pozzo di Gotto e privilegia gente di casa sua?

Merluzzo dell’Alaska, gamberetti e carne suina americani: sono una minaccia per i produttori italiani o un’opportunità per i consumatori?

Be’, da sempre il merluzzo che noi mangiamo non è certo di casa nostra. A parte il mio disprezzo per Trump e la sua criminale violenza economico-politica, il mio slogan, la mia bandiera sia personale, sia professionale, è le tre T: terra, territorio e tradizione. Quando io, anzi, quando noi mangiamo italiano garantiamo, nel nostro piccolo, posti di lavoro nelle campagne, sulle montagne...tuteliamo anche l’ambiente ed il paesaggio.