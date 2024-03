Siamo andati a mangiare al Contesto Urbano da chef Alessandro Ferracci: “Roma si vergogna della sua tradizione”. E i giovani e gli “ammanicati” dei ristoranti stellati…

All'Osteria San Cesareo, nelle campagne laziali, arrivavano da tutto il mondo per le sue specialità romanesche premiate da Heinz Beck. Lei ormai era presenza fissa in televisione da Benedetta Parodi: stiamo parlando di Anna Dente, la chef nata contadina e macellaia che nobilitava il “quinto quarto” e rilanciò i piatti della tradizione laziale e romana con materie prime sceltissime in un ambiente intimo campagnolo, sulla piazza di San Cesareo, da dove partì letteralmente la conquista del mondo. Ora che Anna non c'è più e l'Osteria ha ormai chiuso, ci pensa il figlio a portare orgogliosamente la bandiera della cucina romana e laziale, in memoria della madre e dell'arte che ha respirato sin da ragazzino. È un purosangue Alessandro Ferracci, si vede (e si sente) da tutto ciò che dice e che cucina nel nuovo spazio Contesto Urbano. Lui è la mente di questo menù che siamo andati a provare in zona San Giovanni, a Roma, proprio dietro casa di Francesco Totti (quella dove è cresciuto). Il ristorante ha una cucina a vista che affaccia sul marciapiede grazie ad una grande vetrata, cosa che ci è piaciuta parecchio. Le cucine a vista danno fiducia, invitano ad abbandonarsi ai piaceri della tavola senza apprensioni, perché parlano della serenità del cuoco e del sapere il fatto suo. Del suo non avere nulla da nascondere. Alessandro è un tipo di cuore, gioviale, non se la tira per niente ed è un piacere parlarci di tutto. Ci ha subito inserito nel Contesto portandoci un assaggio di cuffia di trippa fritta dorata, una novità come aperitivo, ottimo con una bolla, suggerisce. Le strisce di trippa sono croccanti come patatine, leggerissime, davvero sorprendenti, così “soffiate” e ricce. Poi ci ha aperto lo stomaco con un carciofo romanesco alla giudìa che era un fiore di bellezza, senza pelo e fritto a dovere. Esiste tutta una filosofia su questi carciofi, vere e proprie icone di Roma da cogliere nel giusto periodo: mai a novembre e mai surgelati, come fanno tanti ristoratori al Ghetto, ma “solo quando è tempo”, come diceva Anna Dente, e solo quelli romaneschi, grossi e zuccherini. Insieme è arrivato un crostone al pomodoro infornato, buono, una “scarpetta gigante” simpatica alla quale non puoi mettere il muso. Anche la trippa alla romana classica col sugo ricoperta da un bagno di pecorino romano era mondiale. Forse avremmo abbondato con la menta, che nella trippa è “la morte sua”. Come piatto forte abbiamo scelto un “Burger Epiro”, con manzo, pomodoro confit, mayo fatta in casa, senape, cipolla rossa caramellata, bacon croccante, pesto di pomodorini infornato e misticanza, davvero notevole, con le sue brave patate tagliate a mano e fritte. Accanto Alessandro ci ha portato una concia di zucchine, non comune da trovare purtroppo nei ristoranti, nemmeno quelli ebraici, specialisti in piatti della tradizione; un vero peccato perché è indimenticabile, nella sua semplicità. Si tratta di zucchine fritte condite con l’aceto, aglio e abbondante menta. Attenzione, non la mentuccia (o “nepitella”, quella che si usa per i carciofi alla romana). Con Alessandro abbiamo chiacchierato di cibo e di Roma, di vecchie tradizioni e dei ricordi della sua famosa mamma, tra un boccone e l’altro. Noi, comunque, a Contesto Urbano diamo 5 alla location, 5 al cibo, 5 al servizio, 5 alla cortesia e 5 al prezzo; consigliatissimo.