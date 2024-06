Jannik Sinner numero 1 del tennis è merito anche di Valentino Rossi? “È stato di grande impatto per me, perché...”. E su Alcaraz, Roland Garros, Wimbledon e Tomba...

Cosa hanno in comune una racchetta da tennis e una moto da corsa? Nulla, assolutamente nulla, ma il segreto sta in chi maneggia la prima, e conduce la seconda… Jannik Sinner, il giovane campione altoatesino diventato numero uno al mondo per la classifica Atp, era già stato paragonato a uno dei motociclisti (italiani) più importanti in tutta la storia della MotoGP. Il rosso del Trentino e il Dottore di Urbino, Valentino Rossi come il tennista ventiduenne? Il paragone, azzardato in un’intervista della Gazzetta dello Sport a Boris Becker, icona del tennis tedesco, potrebbe spiazzare in molti, eppure ha il suo fondo di verità. Di ritorno dalla campagna francese del Roland Garros, dove Jannik è uscito sconfitto in semifinale dal suo rivale per eccellenza Carlos Alcaraz, vincitore finale del torneo, Sinner in collegamento da Monte Carlo ha parlato alla stampa italiana, rivelando quali sono i suoi obiettivi per il futuro, ma anche alcuni fastidi del presente; e ha parlato anche del Vale e non solo… Già, perché l’italiano dalla chioma rossastra sarà pure il numero uno del tennis, ma al momento ha detto, come riporta Gaia Piccardi sulla Gazzetta, che “sto ancora pensando alla semifinale di Parigi […] avrei voluto essere lì. La nuova classifica mi piace - ha sottolineato - ma purtroppo non sono riuscito a essere nel posto dove avrei voluto restare”. Ma anche (e soprattutto) da una sconfitta Sinner trova il modo di imparare. “È una lezione - ha dichiarato alla stampa -: mi fa capire dove devo lavorare e migliorare. Nulla di drammatico”. Ma quali sono i suoi idoli?