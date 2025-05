L'Inter ha buttato via lo Scudetto regalandolo al Napoli? Chi critica Inzaghi & C. non capisce un caz*o di calcio (anche se si chiama Bergomi o Di Canio)

E con in panchina un allenatore come Spalletti, che ha aspettato 554 partite per alzare il trofeo, diventando il tecnico più “anziano” a vincere uno scudetto in Italia. Un uomo che aveva già fatto un lavoro fondamentale all’Inter, prima che Conte salisse sul treno. Perché è stato lui, Spalletti, a riportare l’Inter in Champions con il gol di Vecino all’Olimpico. È stato lui a ripulire e a ricostruire. Conte ha vinto, certo. Ma su fondamenta che non erano sue. Ma questo perché non lo ricorda mai nessuno? Perché nessuno dice la qualità che il tecnico di Certaldo ha portato in Serie A? E, soprattutto, chi accetta davvero le scommesse in Serie A? Non chi firma solo quando ci sono garanzie. Le accetta Simone Inzaghi, che ha preso una squadra l’ha rifondata e l’ha portata in cima in tre stagioni. Le accetta Luciano Spalletti, che ha fatto esplodere il Napoli e poi ha fatto un passo indietro per problematiche che esulano dall’ambiente calcistico. Le accetta Claudio Ranieri, sempre pronto a ricominciare da zero. Le accetta Baroni, che con la Lazio ha fatto molto più di quanto ci si aspettasse.