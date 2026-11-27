Gli scontri che hanno preceduto Marsiglia-Levski Sofia riportano al centro una questione: il rapporto tra appartenenza ultras, ideologia e conflitto politico. Nei pressi del settore ospiti del Vélodrome, sostenitori dell’OM hanno aggredito tifosi bulgari: undici i feriti certi. A innescare la tensione potrebbero essere stati un saluto nazista e cori razzisti attribuiti ad alcuni sostenitori del Levski. Un fatto che la prefettura aveva già preventivato, classificando l’incontro ad alto rischio e segnalando la presenza di ambienti di estrema destra tra gli ospiti e il possibile attrito con gruppi di orientamento opposto. Sarebbe tuttavia semplicistico leggere l’aggressione come una risposta meramente ideologica, nella fattispecie antifascista: la matrice politica di una tensione non trasforma automaticamente la violenza in militanza, né permette di attribuire a un’intera curva le motivazioni dei partecipanti agli scontri. A Marsiglia il tifo organizzato intreccia calcio, identità cittadina e impegno politico è vero, ma talvolta lo strumentalizza. I South Winners, fondati nel 1987, hanno una riconoscibile connotazione antirazzista e antifascista e il Commando Ultra 84 è tra i gruppi storici del movimento ultras francese. Le curve del Vélodrome sono spesso luoghi di aggregazione, rappresentanza e conflitto ma descriverle come blocchi ideologicamente compatti significherebbe ignorarne contraddizioni e pluralità.
In Italia, tra gli anni Settanta e Novanta, la politicizzazione di una parte delle curve era esplicita. Simboli e appartenenze di destra e di sinistra trasferivano nello stadio conflitti che attraversavano la società e la curva diventava prosecuzione della piazza, spazio di riconoscimento e confronto. La globalizzazione del calcio, la regolamentazione degli stadi e l’inasprimento dei controlli hanno modificato quel paesaggio, senza cancellare la dimensione politica del tifo, ne hanno piuttosto spostato linguaggi e obiettivi. Accanto alle appartenenze tradizionali sono emerse battaglie contro il calcio moderno, contestazioni delle istituzioni, nazionalismi e prese di posizione sui conflitti internazionali. Non un ritorno, dunque, ma una riconfigurazione: la politica nelle curve c’è sempre stata, ma spesso è stata manifestata attraverso codici diversi. Manifestazioni che non si esauriscono nella contrapposizione tra destra e sinistra. In Europa sono più visibili ambienti hooligan e gruppi di estrema destra, talvolta vicini al tifo organizzato ma ultras e hooligan non sono categorie intercambiabili: possono sovrapporsi sì, descrivendo però fenomeni differenti. Anche Besiktas-Hapoel Beer Sheva, disputata a Batumi per ragioni di sicurezza, mostra come lo stadio possa diventare teatro di tensioni che superano il calcio. Bandiere palestinesi e proteste contro Israele hanno preceduto l’intervento della polizia; la Uefa ha riferito anche di una rissa tra sostenitori dello stesso Besiktas. Episodio distinto da Marsiglia, ma indicativo di come le fratture geopolitiche entrino ancora nel tifo. Il Besiktas ha una tradizione particolare: il Çarşı, gruppo nato negli anni Ottanta, è noto per posizioni popolari, antiautoritarie e di sinistra. La partecipazione di suoi esponenti alle proteste di Gezi Park, nel 2013, ha mostrato la capacità di mobilitazione che può svilupparsi attorno a una curva, senza rappresentare necessariamente l’intera tifoseria.
La questione non è se la politica sia tornata negli stadi, ma quale funzione svolga. Può essere convinzione, collante identitario o chiave di lettura di un conflitto. Può anche diventare una cornice utile a legittimare rivalità e violenze che hanno altre radici e le curve non sono un mondo separato: assorbono tensioni sociali, le rielaborano e talvolta le esasperano.