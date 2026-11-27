In Italia, tra gli anni Settanta e Novanta, la politicizzazione di una parte delle curve era esplicita. Simboli e appartenenze di destra e di sinistra trasferivano nello stadio conflitti che attraversavano la società e la curva diventava prosecuzione della piazza, spazio di riconoscimento e confronto. La globalizzazione del calcio, la regolamentazione degli stadi e l’inasprimento dei controlli hanno modificato quel paesaggio, senza cancellare la dimensione politica del tifo, ne hanno piuttosto spostato linguaggi e obiettivi. Accanto alle appartenenze tradizionali sono emerse battaglie contro il calcio moderno, contestazioni delle istituzioni, nazionalismi e prese di posizione sui conflitti internazionali. Non un ritorno, dunque, ma una riconfigurazione: la politica nelle curve c’è sempre stata, ma spesso è stata manifestata attraverso codici diversi. Manifestazioni che non si esauriscono nella contrapposizione tra destra e sinistra. In Europa sono più visibili ambienti hooligan e gruppi di estrema destra, talvolta vicini al tifo organizzato ma ultras e hooligan non sono categorie intercambiabili: possono sovrapporsi sì, descrivendo però fenomeni differenti. Anche Besiktas-Hapoel Beer Sheva, disputata a Batumi per ragioni di sicurezza, mostra come lo stadio possa diventare teatro di tensioni che superano il calcio. Bandiere palestinesi e proteste contro Israele hanno preceduto l’intervento della polizia; la Uefa ha riferito anche di una rissa tra sostenitori dello stesso Besiktas. Episodio distinto da Marsiglia, ma indicativo di come le fratture geopolitiche entrino ancora nel tifo. Il Besiktas ha una tradizione particolare: il Çarşı, gruppo nato negli anni Ottanta, è noto per posizioni popolari, antiautoritarie e di sinistra. La partecipazione di suoi esponenti alle proteste di Gezi Park, nel 2013, ha mostrato la capacità di mobilitazione che può svilupparsi attorno a una curva, senza rappresentare necessariamente l’intera tifoseria.