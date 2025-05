Ok ma come è andato il rientro di Jannik Sinner a Roma? Ecco tutto quello che le immagini non dicono

Non è più solo il ragazzo costruito per non sbagliare mai. È il numero uno che ha scoperto, e accettato, che la forza sta anche nel riconoscere i propri limiti. Ha convissuto per settimane con il sospetto, con il silenzio, con gli sguardi “strani” nello spogliatoio, come lui stesso aveva raccontato. E oggi ha giocato anche contro tutto questo. Senza farsi schiacciare. La sua più grande vittoria, forse, è questa: essere tornato da uomo, non solo da campione. Ed è per questo che Roma, oggi, si è inchinata a lui con un rispetto nuovo.