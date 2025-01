Sinner e il caso del doping Clostebol, parla Donati (allenatore Schwazer): “Ecco cosa succederà se squalificato. Il sistema antidoping, la Wada, le norme, la negligenza...”. E sulla sentenza del Tas…

E ha proseguito dicendo che “questo accanimento alla vigilia di una finale Slam è palese nel suo intento. Nessun altro, a livello di stampa internazionale, si è comportato così”. L’allenatore poi analizza nello specifico il caso del Clostebol: “La quantità riscontrata è irrilevante. Parliamo di un caso di negligenza legato all’uso di una pomata, non di doping vero e proprio. Eppure, lo trattano come un crimine. Ho saputo da un direttore di laboratorio che questa sostanza è talmente trasmissibile che basta una stretta di mano per risultare positivi. Nel caso di Sinner, è stato il massaggiatore, ma poteva essere chiunque. E cosa fanno in situazioni simili? Squalificano gli atleti. Questo è il livello”. La regolamentazione è un altro nodo centrale. “La Wada sa che il sistema non regge. Se archiviano il caso, rischiano ricorsi da parte di chi è stato penalizzato in passato. Se condannano Sinner, bloccano la carriera di un atleta con motivazioni assurde e finiscono travolti dai tribunali. È una situazione senza via d’uscita”, sottolinea Donati. E punta il dito contro la Wada: “Ne combinano una dietro l’altra. Jack Robertson, ex dirigente della Dea e capo ispettore Wada, si è dimesso denunciando che l’agenzia non combatte davvero il doping. Ha raccontato di segnalazioni girate direttamente ai governi coinvolti. Questo è il livello di trasparenza”.