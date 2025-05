“Stasi? Spero non sia innocente”. Chiara Poggi, Sempio e Garlasco, Salvo Sottile smonta tutto da Hoara Borselli: “Superficialità e pressappochismo. Quarto Grado? Sognavo i morti”. E su Mentana, Fagnani, Riina e Gomorra...

Quando ci sono state le catture di Riina e di Provenzano, l'idea dei palermitani era che “qualcuno se lo fosse venduto”. Riina, che Sottile ha incontrato di persona. “Fu una delusione. Mi aspettavo questo grande boss di Cosa Nostra, invece era tutto rannicchiato, un vecchietto che diceva di essere come Enzo Tortora, il parafulmine di tutte le cose”. La sua passione per il giornalismo nasce proprio dalla mafia, dalla sua terra: “La Sicilia è un caleidoscopio, io volevo raccontarla fino in fondo”. Ma a raccontare la mafia, non si corre il rischio di romanzarla, di creare emulazione? “Il rischio c'è, come in Gomorra. C'è stata un'immedesimazione dei ragazzi nei confronti dei cattivi. Quando fai una fiction su argomenti del genere, la gente tende a identificarsi col cattivo, non con il buono. La cronaca nera, in generale, fa molti ascolti perché tu, nel cuore, speri di essere migliore dei mostri che racconti. Poi c'è sempre il rischio di fare la pornocronaca del dolore, tutto sta nella sensibilità di ognuno”. Sensibilità verso gli spettatori, ma Sottile racconta che il conduttore di cronaca nera, per sé, non ne dovrebbe avere troppa. Quarto Grado, infatti, era nato con lui, ma dopo un po' ha dovuto abbandonarlo. “Quarto Grado era come un figlio per me, ma a un certo punto ho avuto il bisogno di staccare da tutti quei morti, quei corpi, quelle vittime che chiedevano giustizia. Me li sognavo la notte. È stata una scelta che ho pagato, perché poi ho fatto cose che non hanno avuto lo stesso successo. Soprattutto su La 7, che ha un pubblico totalmente disinteressato alla cronaca. A loro interessa soltanto la politica”. Anche per un giornalista che nasce con la Strage di Capaci, i mostri che affollano la cronaca nera sono duri da sopportare.