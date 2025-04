Andrea Scanzi bastona Calenda dopo lo scazzo con Travaglio: “Avanspettacolo, sa di Stellantis ma in politica è un asino. Centro-destrorso, ama così tanto l'imitazione di Crozza che...”

C’è poi un’osservazione di “metodo”: “Calenda ripete che di Ucraina devono parlare solo quelli che ci sono stati. Una tesi granitica, condivisa peraltro dalla non meno luminare Nathalie Tocci. Se fosse vero, Barbero non potrebbe parlare di Medioevo perché non l'ha mai visto, e Papa Francesco non dovrebbe disquisire di Dio e aldilà non avendo ancora (si presume) incontrato né l'uno né l'altro. Quando arriva l'ambulanza?”. Scanzi ammette che su Stellantis Calenda è preparato, “ma non sa nulla di politica internazionale”, oltre a essere un leader che “Passa il tempo a prendere gli scarti di Forza Italia e derivati (per poi farsi puntualmente sfancula*e). È riuscito a farsi infinocchiare (nel 2022!) da Renzi ed è arrivato a proporre la Moratti come jolly deluxe per battere la destra (ciao core). Ha quasi tutti i media a favore, e nonostante questo nei sondaggi non sale mai. Vorrebbe essere ago della bilancia, ma al massimo è l'alluce valgo del Parlamento”. Ora il leader di Azione ha aperto a Giorgia Meloni. Una bipolarità da “Dottor Jekyll e Mr Hyde”: “In privato è fumantino ma educato, divertente, autoironico, autocritico e in alcuni casi persino un po’ timido. Poi si accende la lucina delle telecamere e gli parte lo sbrocco sistematico. Un pit bull pariolino aduso allo sclero, che passa ormai il 97% della sua vita a dissociarsi da quel che ha combinato tre secondi prima”. E chiude con un’esortazione: “Ripigliati, Carlo!”.