Francesco Lollobrigida, dal "diritto all'eleganza" (by lady Soumahoro) al "diritto alla tamarraggine". Ma come si è vestito al G7 agricoltura? Bermuda mimetici e sneakers tricolore. Sarà colpa del divorzio da Arianna Meloni?

Lollobrigida è comparso con questo look informale durante un’intervista ai microfoni di FM Italia e Siracusa News. C’è da dire che non era un incontro formale, anche se in molti hanno sottolineato la mancanza di stile del ministro. Enrico Mentana ha ricondiviso un frame dell’intervista sulla sua pagina Instagram, commentando nella caption: “Non è un fotomontaggio”. Qualcuno ha aggiunto che se si presentasse a scuola così gli darebbero 5 in condotta, un altro ha ipotizzato che il look mimetico sia per sfuggire all’ex moglie ma soprattutto alla ex cognata. La verità è che Lollobrigida ha preso un concetto rubandolo al suo avversario politico Aboubakar Soumahoro, che lo aveva formulato per difendere la moglie dalle accuse di bancarotta, frode e autoriciclaggio: “Il diritto all'eleganza, il diritto alla moda è una libertà”. Poi l’eleganza è soggettiva, si dirà, ma a questo punto non è di destra nè di sinistra la difesa della libertà di vestirsi come Pio e Amedeo a Emigratis per apparire in un’intervista nel contesto di un G7. E non è la prima volta che Lollobrigida si presenta in pubblico in maniera inelegante. Sarà l’aria del Sud, ma già in passato si era fatto fotografare in Puglia, con il suo ex cognato Andrea Giambruno, in pantaloncini, fuori da un discount e in palestra. Certo, lì era in vacanza e non al G7, sempre ammesso che tutti questi eventi non siano una sorta di vacanza per i politici, tutti.