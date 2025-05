Jeremy Clarkson demolisce una nuova fiction in costume? “Spunterà tutte le caselle del politicamente corretto, ma ecco perché nessuno la guarderà”. E su divieti di fumo in Francia e la politica di Starmer… ecco cosa ha detto

Jeremy Clarkson torna all’attacco dalle pagine del The Sun e stavolta nel mirino ci finisce la BBC e il suo ennesimo, presunto e prevedibile dramma in costume. L’ex volto di Top Gear: “Sarà perfetto dal punto di vista dei cappellini e del politicamente corretto, ma sarà talmente noioso che nessuno lo guarderà”. Il bersaglio è chiaro: mentre Clarkson elogia The Spider Covenant, il nuovo romanzo thriller del regista Brian Klein – “una buona lettura, e lo dico per due motivi: primo, lo è davvero. Secondo, è scritto da chi ha diretto tutti i segmenti in studio di Top Gear e The Grand Tour” – se la prende con la direzione artistica della tv pubblica britannica, presunta colpevole di aver puntato sull’ennesimo “dramma su una noiosa donna vittoriana uscita da qualche orribile romanzo di Jane Austen”. Per Clarkson, il problema non sono solo le trame inconsistenti, ma un’intera visione estetica e narrativa che soffoca ogni possibile originalità: “Una carrozza si ferma su un vialetto di ghiaia davanti a una grande villa. E poi non succede nulla di realmente importante per circa 16 ore”. Il tutto, secondo lui, condito da “attori che appena indossano abiti d’epoca iniziano a camminare lentamente e parlare in modo affettato”. E rincara: “L’unico motivo per cui si muovono piano è che non puoi correre con un busto o un cappello a cilindro”. Non manca poi una stoccata alla tanto decantata fedeltà storica: “Stanno attenti che le cuciture del cappellino siano fedeli all’epoca, che le spade siano forgiate col metallo giusto... ma poi in un racconto ambientato nel XVII secolo trovi persone in sedia a rotelle e con accento messicano. E ovviamente si parla pure di cambiamento climatico”. Il suo esempio di perfetto dramma in costume? Quel capolavoro chiamato The Elephant Man di David Lynch o il film A Knight’s Tale, con Heath Ledger. “Chaucer era un figo. Gli attori ballavano con i Queen, indossavano abiti da rock progressivo, la protagonista era etnicamente diversa. E funzionava. Perché sotto tutto quel gioco stilistico c’era una vera storia”. E avverte: “La Bbc può anche far correre i personaggi come Usain Bolt e farli parlare come Jamie Carragher, ma se non c’è una trama che coinvolge, continueremo tutti a guardare MobLand”.