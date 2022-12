UP

Sabrina Ferilli: 18 mesi di galera per una pacca, 12 per 10 anni di molestie

Se una pacca sul sedere alla giornalista Greta Beccaglia, che stava facendo la diretta tv, un uomo (cui per pietà cristiana evito di avvicinare a un aggettivo adeguato e il suo nome) s’è preso 18 mesi di galera, all’uomo che ha molestato per anni e anni Sabrina Ferilli è andata meglio. Per quasi dieci anni è stata perseguitata da un suo fan, che sosteneva di aver ricevuto dagli alieni l’ordine di unirsi sessualmente con lei per garantire la sopravvivenza della razza umana. si è appostava davanti al portone, si è persino travestiva da principe azzurro impugnando una spada giocattolo. «Me lo trovavo ovunque», ha raccontato la Ferilli. È arrivato anche a bloccare la sua auto e a strattonarla per strada chiedendole di ascoltarlo. È stato condannato per stalking a un anno con la condizionale e il divieto di avvicinarsi all’attrice, ai suoi familiari e collaboratori. L’incubo è finito. Si spera. Buon anno, Sabrina.

UP

Riccardo Fogli: a Capodanno dopo l’espulsione torna a Mediaset

Dopo la scivolata al GfVip dove avrebbe detto una bestemmia oscena (io ho sentito e risentito e non l’ho capita bene, ma è anche vero che certe imprecazioni vengono perfino storpiate ed io nella vita faccio fatica a capirle), Riccardo Fogli si esibirà nel Capodanno Mediaset a Genova. Sarà Federica Panicucci a condurre, in diretta da piazza De Ferrari, la notte di San Silvestro Mediaset su Canale 5. Con lui si esibiranno sul palco: Annalisa, Baby K, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, Ivana Spagna, tra gli altri. E ci sarà anche la sua ex Patty Pravo oltre al suo amico Roby Facchinetti. Mi auguro solo che qualcuno non venga voglia di cancellarlo, ma non credo visto che deve essere stato invitato dopo la sua espulsione, altrimenti sarebbe ancora nella casa e addio al Veglione. Comunque non è mai troppo tardi per tenere la lingua a freno sia per lui, sia per quelli dalla condanna imperterrita.

DOWN

Samantha Togni: ma perché hai lasciato Ballando con le stelle?

Ancora non ho capito perché Samantha Togni ha mollato Ballando con le stelle. Era perfetta nella trasmissione di Milly Carlucci, ma forse era stanca di far parte di un programma “corale” dove tutti escono bene, ma nessuno è protagonista (a ben guardare nemmeno Milly, che è più come la presentatrice di un circo, sempre in scena, ma le attrazioni sono altre). Risultato: ora la vediamo da “solista”, ma accanto a Filippo Magnini, in una trasmissione su Rai due che ho guardato una volta, ma che non ho molto capito (insegna anche ballo). La media è, mi dicono, del 2,4 per cento di share, con Ballando che fa una media del 20 e passa. Ma quello era Rai 1, lei è su Rai 2, vero, ma è anche vero che Fiorello fa il 15.