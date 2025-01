Ma avete letto cosa scriveva la professoressa di Castellammare arrestata per abusi su alunni minorenni? La chat per “le cose por*o”, “il cicciobello”, le minacce di bocciatura e gli insulti: “Sembrate tutti degli scemi…”

Gli alunni, però, avevano rifiutato le attenzioni dell’insegnante: “Gesù, vi posso dire una cosa seria? State accis (uccisi, ndr). Cioè sembrate tutti degli scemi, ho degli alunni stupidi”, le parole della donna. Le minacce di bocciatura, le intimidazioni e le offese per chi si rifiutava di parlare di temi a sfondo erotico erano diventate quotidiane. La professoressa, infatti, non avrebbe accettato i rifiuti dei giovani. Nei confronti del dodicenne “preferito” i toni erano particolarmente pesanti: “Possibilmente non fare cicciobello, padre Pio. Fai la persona seria, che quest’anno mi sembri un addormuto, non lo so che ti è successo. L’anno scorso eri bello sveglio e quest’anno mi sembri un addormentato con il biberon”. “Ti prego fallo per me. Dillo a tua mamma, non avere vergogna, diglielo che ti ha toccato”, lo aveva implorato la cugina. E per fortuna il giovane ha trovato la forza di parlare della tentata violenza sessuale. La professoressa, in seguito alle testimonianze, è stata condotta in carcere.