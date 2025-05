Oggi è il World Press Day e nessuno se l’è incula*o perché non è in trend. Eppure la libertà di stampa è messa sempre peggio

Green Peace ha denunciato il rifiuto, da parte del Corriere della sera, di una pubblicità che Green Peace avrebbe regolarmente acquistato. La pagina in questione metteva in discussione la qualità dell'informazione italiana sul clima e soprattutto attaccava Eni, che a dispetto del suo marketing green continua a inquinare bellamente in giro per il mondo. Piccolo particolare: Eni è uno dei maggiori inserzionisti del Corriere. Infatti la pubblicità di Green Peace continuava così: “Di fronte al potere che le compagnie di combustili fossili possono esercitare sui media ci sentiamo ingannati, abbiamo bisogno di un'informazione completa, libera. Crediamo che il buon giornalismo sia cruciale”. Bingo. Vero. Applausi. Ecco di questa cosa in Italia non ne ha parlato nessuno. Nessun altro giornalone di serie A, nessun sito ha gridato allo scandalo. E sapete perché? Eni fa pubblicità pure su di loro. Eni fa pubblicità ovunque. Quando sentite parlare di potere o poteri forti, in Italia e non solo in Italia, il potere, o perlomeno uno dei più forti tra i poteri forti, è Eni. Dietro e dentro Eni ci sono partecipazioni statali italiane e non solo. Interessi pubblici ma anche privati, molto privati. È un centro di potere che condiziona - e molto - l'informazione in Italia. Tutti lo sanno, in pochi possono dirlo. Greenpeace dici bene: il buon giornalismo è fondamentale per sviluppare una società sana, democratica, con spirito critico. Ma dove è finito il buon giornalismo? Dov’è la libertà di stampa? E comunque: Corriere, che fai, dici qualcosa, o continui a fare finta di niente? Ah, la lettera me l’ero scritta da solo, chiaramente, perché nessuno se l’è inculato il World Press Day.