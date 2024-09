Perché Sangiuliano è indagato? Riuscirà a dimostrare di non aver sborsato “neanche un euro” per Maria Rosaria Boccia? Lei intanto va in tv dalla Berlinguer (a Mediaset) e…

Mentre la 41enne di Pompei, dopo la prima intervista rilasciata a La Stampa, seguita da quella con La7, sembra non riuscire a stare lontana dalle telecamere, diventata ormai una vera e propria “influencer”, passando in pochi giorni da qualche migliaio di follower a ben 129mila, sia l’ex ministro che palazzo Chigi, e in particolare Giorgia Meloni, sarebbero – pare – in allarme per ciò che la donna potrebbe ancora rivelare in tv, aggravando ulteriormente la posizione di Sangiuliano. Se la relazione affettiva tra i due - confermata da lui nel corso dell’intervista al tg1, su cui invece lei è stata molto più vaga – resta un affare “privato”, Sangiuliano dovrà dimostrare alle autorità che non ha davvero sborsato “neanche un euro per la dottoressa Boccia”, in particolare per i numerosi eventi, cene, viaggi tra Puglia, Liguria, Napoli, Ischia e Procida, e persino alcuni concerti a cui Maria Rosaria Boccia si sarebbe recata, a suo dire, accompagnata a spese del ministero (si parla di concerti dei Coldplay e de Il Volo). L’ipotesi è infatti quella che Sangiuliano possa aver inserito tutte le spese nei rimborsi che gli spettavano in qualità di ministro per le sue missioni e attività, che sarebbero però incompatibili con il ruolo e l’attività della 41enne di Pompei. Chi tra i due ha insomma detto la verità, Maria Rosaria Boccia o Gennaro Sangiuliano? Ancora difficile da determinare con certezza, ma indubbiamente la situazione non sembra mettersi bene per Sangiuliano. Staremo a vedere.