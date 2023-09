Quanto è ricco Gianluca Vacchi, l’isteria per il bacio alla calciatrice della Spagna, Bonucci dopo Allegri, Rocco Siffredi contro quel che gli dà il pane, Blanco romanista e… A tutto gossip con Alessi

UP

Al Bano: “Noi ex malati di tumore abbiamo diritto all’oblio oncologico”

Il tema è pesante, quanto importante: l’oblio oncologico, ossia chi è stato colpito dal cancro, ed è guarito ha anche il diritto di non essere etichettato per quello che ha avuto anche perché succede che in certi lavori questi ex malati siano giudicati meno adatti. E Al Bano Carrisi è a sostegno del diritto all’oblio: aveva scoperto nel 2011 di avere un tumore alla prostata e allora aveva pensato «è il mio turno», pensava che non ce l’avrebbe fatta. Invece ha vinto. Son passati dodici anni e Al Bano dà la birra a certi ragazzini, è ancora pieno di energia e di grinta. «Dopo dieci anni, un paziente che ha avuto il cancro ha la stessa possibilità di morire di un paziente che il cancro non lo ha mai avuto, anzi: con tutti i controlli che facciamo, anche meno probabilità e questo sono i medici a dirlo, non di certo io che faccio il cantante», ha detto a Di Più. Al Bano figo e autorevole come lui solo.

Bonucci dopo Allegri: “La mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere”

Sono un po’ impressionato di come vengono trattate le glorie dello sport appena accennano a qualche capello grigio, anzi, ben prima del grigio. E così Leonardo Bonucci, mito del calcio, campione europeo, non è che sia stato trattato da dio dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, e quando gli hanno chiesto la ragione per cui Bonucci non era più considerato titolare nella squadra ha detto: «Con Leo abbiamo già parlato, lui sa la situazione. La Juventus è stata chiara, andiamo avanti». Tradotto: fuori rosa, ossia non più titolare del suo posto da difensore, «scelta tecnica». Bonucci ha scritto: «La mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere». Pare che poi siano volate pec dei legali. Il sindacato calciatori lo ha difeso. E alla fine Bonucci se l’è portato a casa un’altra squadra ben più furba. L’Union Berlino: ai microfoni di Zdf, Oliver Ruhnert ha parlato senza filtri: «Vogliamo assolutamente aggiungere un difensore centrale». Chi meglio di lui?