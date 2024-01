“Ricominciamo tutto” dei Negramaro è un capolavoro: ecco perché la loro nuova canzone è già la più speciale di Sanremo. E per dopo il Festival…

Aver speso la parola capolavoro nel parlare di Ricominciamo tutto, lo so, mi sono preso una grossa responsabilità, proprio perché in un’epoca così polarizzata come questo si tende in genere a parlare di talenti e di miracoli ho sempre pensato che toccasse fare un metaforico passo indietro, provando a volare il più basso possibile. Per questo, non solo per questo ma anche per questo, indicare come capolavoro un brano significa dargli un peso, parlo per quel che concerne il mio essere un critico musicale, decisamente importante. Ma se pur io sia stato parco nei giudizi di un po’ tutti, considerando ingeneroso l’esprimere giudizi troppo radicali vista la condizione poco agevole delle canzoni sanremesi, trenta ascolti in poco più di due ore, tutti filati e con poco tempo per analizzarli, una bella canzone la si riconosce anche in mezzo al caos, perché ti spettina e ti scalda il cuore, e questo è quello che Ricominciamo tutto sa fare, grazie al cuore e al talento dei Negramaro. Cuore e talento, e torno a parlare della mia terra, tanto cara a Giuliano e soci da averci allestito l’ultimo tour, che a suo modo è entrata in una sciocca polemica in occasione di Italia Loves Romagna, concerto benefico per raccogliere fondi per quella terra colpita dall’alluvione nel 2023. Salito sul palco di Campovolo, infatti, Giuliano ha voluto ricordare anche le Marche, regione a sua volta colpita da quel disastro dovuto ai cambiamenti climatici. Un gesto di vicinanza a un’altra terra ferita, che però è stato oggetto di polemiche, come se ci fosse una qualche gerarchia di dolori e danni, e se mettere una buona parola per altri dolori fosse in qualche modo un problema. Grande Giuliano, e grazie da parte di tutti i marchigiani, anche quelli che quella terra hanno dovuto abbandonare, come me. Tornando a Sanremo, c’ero nel 2005, quando la loro fugace comparsa su quel palco, alle due di notte, appunto, diede il via a una carriera che in Italia, parlo di band, ha forse nei soli Pooh un precedente plausibile, pur con tutte le differenze del caso. Ci sarò anche quest’anno, ben felice di vederli tornare, come rasserenati rispetto a un contesto che pur avendone sancito una frettolosa eliminazione ha comunque portato loro tanta fortuna. Quanto al suonare alle due, mi sono sentito in dovere di farlo notare ai ragazzi, con trenta brani in gara potrebbe benissimo ricapitare anche quest’anno. Come direbbero Adami e Simoni sulle musiche di Puccini, Nessun dorma, e almeno stavolta non ci sarà alcun rischio eliminazione, solo la certezza che l’album che verrà inciso agli Studi Hansa di Berlino dopo la fine del Festival, nei medesimi luoghi dove si sono mossi prima David Bowie e Lou Reed, capitanati da Brian Eno, poi, sempre con Brian Eno, gli U2 di Achtung Baby, non a caso indicato da Giuliano come l’album che ha segnato il passo della sua generazione. L’idea di incidere l’album è nata anche lì da un viaggio, tutti i lavori della band sembrano ruotare intorno ai viaggi, un viaggio fatto in Germania, dove appena arrivato, sempre con famiglia accanto, è nata una canzone che di quel lavoro sarà altro cuore, e i concerti che la band andrà a fare negli stadi, l’estate prossima: saranno l’ennesimo successo di un gruppo di artisti che dimostra come le band non siano la somma dei singoli elementi, ma semmai la moltiplicazione dei loro talenti.